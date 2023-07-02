Люди, рожденные в июле, обладают очень чувствительным характером.

Астрологи считают, что месяц рождения человека влияет на его характер и судьбу. Не меньшее значение имеет и имя - оно может как подчеркнуть достоинства человека, так и обострить негативные черты, если подобрано неудачно. Мы разобрались, какой характер присущий рожденным в июле людям, и как назвать такого мальчика или девочку.

Рожденные в июле - характер и судьба

Люди, которые родились в июле, по характеру обычно холерики или меланхолики. Они очень впечатлительные и мечтательные. Имеют много хобби и большой круг интересов. Могут поддержать почти любой разговор. Хороши и в спорте, и в творчестве. Очень артистичные. Эти люди очень ответственные на работе и в семье, но часто пренебрегают своим здоровьем.

Июльским людям очень важно чувствовать доброжелательное отношение к себе. Любой негатив и даже осторожную критику они воспринимают крайне болезненно и могут затаить обиду. Они не будут терпеть плохое отношение, например, жить в несчастливом браке. Также они никому не позволят обидеть близких людей.

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Как и все люди, июльские именинники имеют недостатки - это обидчивость, слабая сила воли, злопамятность, капризность. Они очень предвзятые - судят человека "по одежке", изменить их первое мнение трудно. Не смотря на эти негативные стороны, окружающие их уважают и ценят.

Рожденные в июле - кто по гороскопу

Рожденные с 1 по 22 июля включительно по знаку Зодиака Раки. Их считают самыми большими философами среди всех знаков. Они очень мечтательные и часто испытывают фрустрацию, когда возвращаются в реальный мир. Очень тяжело принимают неудачи и несбывшиеся планы.

Раки - очень чувствительные люди, которые тонко чувствуют настроение окружающих. Они замечают любые косые взгляды в свою сторону и очень из-за них расстраиваются. Такие люди плохо принимают критику и обидные шутки. Часто имеют заниженную самооценку.

Самая важная ценность для Раков - это семья. Они настоящие семьянины. Раки не любят активный и экстремальный отдых, не склонны к риску. В любой ситуации стараются выбрать самый безопасный путь. Очень преданны друзьям и семье.

Люди, которые родились с 23 по 31 июля - Львы по гороскопу. По характеру они очень позитивные, яркие, харизматичные и общительные. У них очень много знакомых. Эти люди любят внимание и восхищение, они немного тщеславны. Но их таланты вдохновляют других людей, а не вызывают зависть.

В отличие от Раков, для Львов главной ценностью в жизни является самореализация. Они очень требовательные к себе и расстраиваются, если не дотягивают до установленной для себя планки. С Раками Львов объединяет обидчивость и неумение принимать критику, а также проницательность и талантливость.

Люди со знаком Зодиака Лев обычно обладают горячим темпераментом, мощными лидерскими качествами и развитым интеллектом. Они очень упорны в достижении своей цели и могут заставлять себя тяжело работать часами ради неё. Однако в том, что их не интересует, Львы ленивы и безответственны. Склонны бросать начатое дело, если не видят немедленного положительного результата.

Как назвать рожденного в июле ребенка

Рожденных в июле малышей рекомендуется называть сильными именами с лидерскими качествами. Детям со знаком Рака такие имена придадут уверенность в себе и своих способностях, а Львам помогут заслужить уважение близких и добиться желаемых целей.

Лучшие имена для мальчиков в июле: Александр, Алексей, Максим, Глеб, Владимир, Ярослав, Владислав, Марк, Даниил, Всеволод, Арсений, Остап, Станислав, Виктор, Лев.

Лучшие имена для девочек в июле: Виктория, Вероника, Александра, Диана, Варвара, Анисия, Алевтина, Валентина, Валерия, Василиса, Дарья, Кира, Ефимия, Алиса, Аделина, Римма.

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