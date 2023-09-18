Во вторник некоторым стоит обратить внимание на свои желания.

Мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на 19 сентября 2023 года для всех знаков Зодиака. Что карты Таро предвещают именно вам - читайте дальше.

Овен

Страх ошибок и нежелание двигаться дальше по-прежнему причиняет вам сильный душевный дискомфорт. Попробуйте поделиться сомнениями с близким человеком, проговорите все, что накипело. Спустив пар и получив поддержку, вы заметите, насколько улучшилось ваше настроение.

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Телец

Сегодня вы можете столкнуться с небольшим "застоем" в мозге. Даже самые простые задачи, не требующие особых интеллектуальных усилий, будут вызывать трудности. Поможет небольшая разминка для ума-кроссворды, судоку, головоломки.

Близнецы

Сегодня не стоит игнорировать свои желания, даже если они противоречат намеченным планам. В конце концов, все может немного подождать, и, если вы ненадолго отвлечетесь от них, чтобы сделать что-то для себя, ничего страшного не произойдет.

Рак

Сегодня вы чрезвычайно проницательны, а интуиция находится более чем в бодром состоянии. Воспользуйтесь этими качествами там, где не хватает знаний и опыта или не выручает логика.

Лев

Сегодня вам стоит заняться "вербовкой". Привлеките верных союзников, помощников, единомышленников, не забудьте рассказать о бонусах, которые они получат, став с вами "под один флаг".

Дева

В этот день вам очень трудно сосредоточиться, отвлекают посторонние мысли. Поэтому на вторник лучше не планировать дела, требующие вдумчивого подхода и скрупулезности, вы непременно их провалите. Выполняйте то, что можно сделать, особо не вникая в детали.

Весы

Займитесь финансовыми вопросами-проверьте, все ли счета вы оплатили, распланировайте расходы. Кстати, нелишним будет напомнить о себе людям, которые брали у вас взаймы. Не исключено, что они тянут время, надеясь на вашу забывчивость.

Скорпион

Сегодня вероятна незапланированная поездка. Это может быть неожиданная деловая командировка или предложение друзей отправиться в путешествие. Отказываться не стоит, в первом случае вы добьетесь результатов, намного превосходящих ожидаемые, а во втором - получите огромное удовольствие.

Стрелец

Будьте терпимее к слабостям других и вспомните о том, что люди не обязаны отвечать вашим требованиям, вести себя так, как надо вам, и разделять вашу точку зрения. Если начнете осуждать окружающих во всеуслышание и навешивать ярлыки, нарветесь на грубость.

Козерог

Если вас посетила мысль, как превратить скучное рутинное занятие в увлекательное, примените ее на практике. Сегодня вы способны генерировать нестандартные, но очень полезные идеи, которые к тому же легко воплотить в жизнь.

Водолей

Если утром вы проснулись и не испытываете радости от прихода нового дня, значит, настало время поработать над собой. Вспомните известное выражение, которое гласит, что счастье-это черта характера, вот и развивайте ее!

Рыбы

Сегодня вы сможете взглянуть на многие привычные вещи под другим углом, а давно знакомые люди вдруг откроются вам с неожиданной, ранее неизвестной вам стороны. А также вам станет известна некая тайна, которая поможет понять истинные мотивы поступков кого-то из вашего окружения.

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