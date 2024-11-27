Это астрологическое явление продлится с 24 ноября по 15 декабря 2024 года.

Периоды ретроградного Меркурия всегда полны вызовов и загадок, а его пребывание в знаке Стрельца обещает внести дополнительную динамику в нашу жизнь, рассказал эксклюзивно для УНИАН мольфар Макс Гордеев.

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По его словам, с 24 ноября по 15 декабря 2024 года этот астрономический феномен может стать как источником трудностей, так и возможностью для глубокого осмысления и переоценки.

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Что означает ретроградный Меркурий?

Ретроградное движение планеты - это оптическая иллюзия, когда с Земли кажется, что планета движется в обратном направлении. С точки зрения астрологии, этот период часто ассоциируется с путаницей, задержками, ошибками в общении и техническими сбоями. Меркурий отвечает за коммуникации, мышление, информацию, путешествия и договоры, поэтому его ретроградное движение может вызвать перебои именно в этих сферах.

"Когда Меркурий находится в знаке Стрельца, его энергия приобретает философскую и идеалистическую окраску. Это время, когда наши идеи, убеждения и стремление к свободе могут стать источником как вдохновения, так и конфликтов", - говорит мольфар.

Главные вызовы ретроградного Меркурия в Стрельце

Проблемы с общением

В этот период могут возникать недоразумения, особенно в вопросах, связанных с глобальными темами, идеологией и образованием. Важно быть четкими в своих высказываниях и не делать поспешных выводов.

Трудности в путешествиях

Стрелец - знак, ассоциирующийся с дальними путешествиями, поэтому ретроградный Меркурий может вызвать задержки рейсов, потерю багажа или другие логистические проблемы. Рекомендуется всегда иметь план "Б" и проверять документы перед отъездом.

Сбой в технике и документации

Этот период неблагоприятен для подписания договоров, заключения сделок или запуска новых проектов. Будьте внимательны к мелочам, ведь даже малейшая ошибка может иметь большие последствия.

Сомнения в убеждениях

Меркурий в Стрельце заставит переосмыслить свои жизненные ценности, убеждения и цели. Вы можете почувствовать, что ваши идеи больше не соответствуют вашему внутреннему состоянию.

Как использовать этот период на пользу

Хотя ретроградный Меркурий часто воспринимается как сложное время, его можно использовать для саморазвития, продолжил Гордеев.

Рефлексия и переоценка

Это отличное время для анализа прошлых решений и планов. Вернитесь к старым проектам или идеям, которые раньше казались неосуществимыми. Возможно, сейчас вы увидите новые возможности для их реализации.

Работа над коммуникативными навыками

Учитесь слушать и четко выражать свои мысли. Это поможет избежать конфликтов и недоразумений.

Изучение нового

Стрелец - знак обучения и путешествий, поэтому используйте это время для чтения, саморазвития и исследования новых тем.

Разрешение старых конфликтов

Ретроградный Меркурий способствует возвращению к незавершенным делам. Если у вас есть нерешенные вопросы в отношениях или на работе, это идеальный период, чтобы их закрыть.

Что ждать каждому знаку Зодиака?

Как говорит Гордеев, ретроградный Меркурий всегда приносит изменения, но когда он находится в знаке Стрельца, акцент смещается на переосмысление ценностей, убеждений и путей достижения свободы. Это период, когда стоит быть осторожными в коммуникациях, пересматривать свои жизненные планы и избегать поспешных решений.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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