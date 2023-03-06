Макс Гордеев сделал неутешительный прогноз для столицы.

Таролог Макс Гордеев сделал расклад по картам таро на ситуацию в Украине. Эксперт-эзотерик утверждает, что оккупанты уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы бомбить мирные украинские города с той силой, с которой делали это ранее. Однако россияне все же не прекращают попыток наступать в некоторых областях.

Одной из главных целей захватчиков является Киев - его они планировали "взять за три дня", неоднократно бомбили ракетами и дронами даже после отступления на этом направлении, и вот в марте 2023 года снова будут предпринимать попытки нанести сокрушительные удары.

Как уточнил Гордеев, Украина получит в ближайшем времени такое оружие, которое позволит дать жесткий отпор всем, кто пришел на чужую землю.

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"Выпадает двойка кубков - карта, которая символизирует союз и помощь. Мне очень нравится, что в других странах начинают понимать, что мы нуждаемся в этой помощи, потому что мы защищаем и их в том числе. Карты говорят, что Киев - одна из целей оккупантов. Есть, к сожалению, вероятность "прилетов". Я вижу, что будут лететь дроны, разные ракеты и так далее. Март в целом будет очень сложным", - прокомментировал ситуацию таролог Макс Гордеев.

Напомним, таролог Гордеев назвал крупный город Украины, который будут нещадно бомбить в марте.

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