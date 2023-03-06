Жителей Днепра и области ждет непростой период.

Таролог Макс Гордеев на своем YouTube-канале опубликовал прогноз на март по всем украинским регионам. Одним из самых опасных будет Днепр и область. Гордеев уточнил, что россияне будут целиться по мирным районам.

"Днепр и Днепропетровская область, будьте внимательны. Могут быть "прилеты", и они будут очень сильными. Не игнорируйте ни в коем случае воздушные тревоги", - обратился к украинцам таролог.

Как уточнил Гордеев, март будет довольно "горячим". Такая непростая ситуация будет держаться еще как минимум полгода. Стабилизация может наступить лишь в конце лета или в начале осени.

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"Я вижу, что ситуация в регионе очень тяжелая. Очень много переживаний у людей. Для вас идут числа 8 и 9. Это говорит о том, что в эти месяцы будут какие-то хорошие новости, ситуация улучшится", - резюмировал Гордеев.

По словам эксперта-эзотерика, где-то до конца марта россияне будут пытаться наступать по всем фронтам, на которых только это возможно, однако позже они сами начнут ощущать недостаток оружия и огонь постепенно будет уменьшаться.

Напомним, таролог Гордеев назвал самый опасный регион Украины.

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