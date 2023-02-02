Карты Таро советуют Овнам не торопить события.

В пятницу, 3 февраля, некоторые знаки Зодиака смогут добиться успехов на работе и улучшить свое финансовое положение. Но повезет не всем. Близнецов, к примеру, ждут скандалы и оскорбления. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Карты Таро советуют Овнам не торопить события. Вам нужно взять все в свои руки и обдумывать каждый шаг.

Телец

3 февраля Тельцы будут порхать от радости и генерировать одну идею за другой. Направьте свою энергию в правильное русло.

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Близнецы

В пятницу Близнецам стоит готовиться к проблемам. Вас ждут ссоры, скандалы и даже неприятный обман. Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь.

Рак

Раки смогут улучшить свое финансовое состояние. Судьба готовит вам много сюрпризов, золотые горы окажутся не пустыми обещаниями, а реальностью.

Лев

Львов ждут перемены. Не противьтесь чему-то новому и смело принимайте все вызовы.

Дева

Девы могут пострадать из-за своего желания самоутвердиться. Постарайтесь усмирить свое эго и не "нарываться" на проблемы.

Весы

Карты Таро сулят Весам хороший день. Вам не стоит переживать, жизнь начала налаживаться.

Скорпион

Скорпионов ждет прозрение. Вы сможете иначе взглянуть на людей, которые казались вам хорошими и добрыми.

Стрелец

3 февраля Стрельцам можно подурачиться. Порадуйте себя прогулками, шоппингом. Устройте свидания для самих себя.

Козерог

Козерогам лучше научиться контролировать свои эмоции. Вы рискуете упустить самое главное, если не начнете трезво оценивать ситуацию.

Водолей

Водолеи смогут получить ответ на вопрос, который их давно тревожил. Используйте эту информацию правильно.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам не планировать на этот день ничего серьезного. Насладитесь отдыхом и выделите время для общения с друзьями.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что два знака Зодиака встретят настоящую любовь до конца недели.

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