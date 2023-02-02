Проверьте, есть ли вы в списке счастливчиков.

До конца этой недели сразу у двух знаков Зодиака есть все шансы обрести настоящую любовь всей своей жизни. Судьба подарит им возможность найти свою вторую половинку. Кому повезет - читайте ниже.

Телец

Астрологи считают, что у Тельцов есть одна особенность, из-за которой они часто страдают. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, порой слишком закрываются в себе. На этой неделе вам стоит открыться этому миру, ведь где-то рядом вас может ждать человек, который принесет в жизнь только счастье и радость.

Вы можете познакомиться с тем, кто пригласит вас на свидание. Также возможно, что кто-то из старых друзей Тельцов проявит к ним чувства. Не бойтесь отдаться романтике, если готовы ответить взаимностью.

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Водолей

Водолеи часто страдают из-за своих же принципов. Они могут быть слишком упрямыми и категоричными. Постарайтесь снизить градус своей критики и тогда вы заметите, что многие люди хотят наладить с вами отношения. Вы можете встретить настоящую любовь, которую удастся сохранить надолго.

Не отказывайтесь от прогулок и вечеринок в шумных компаниях, там вы можете найти родственную душу. Новое знакомство подарит вам искренние чувства и настоящее счастье.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что только два знака Зодиака останутся без денег и потеряют все сбережения в феврале.

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