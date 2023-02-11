Астрологи рассказали, чего всем знакам Зодиака следует ждать от воскресенья.

Рассказываем, чего всем знакам Зодиака следует ждать в воскресенье, 12 февраля. Так, Тельцы будут чувствовать подавленность, а Раки смогут наконец побыть в кругу семьи.

Овен

Овнам в этот день потребуется проявить свои старания, настойчивость, но никак не агрессию. Будет велик риск стать стороной серьезного конфликта.

Телец

Представители этого знака Зодиака могут чувствовать себя подавленными и разбитыми, однако стоит вспомнить ради чего они начинали, и силы снова наполнят их.

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Близнецы

Не стоит забывать о своих обещаниях. Воскресенье - идеальный день, чтобы закрыть "долги", разобраться со всеми нерешенными проблемами и избавиться от "висяков".

Рак

Этот день стоит посвятить любви и семье. Звезды говорят, что Раки проведут его дома, смогут расслабиться, заняться какими-то приятными делами, развлечься.

Лев

Отличный день для дружбы. Звезды советуют встретиться со своими приятелями, сходить куда-то, устроить себе активный отдых.

Дева

Иногда Девы сами не знают что хотели бы получить от жизни. 12 февраля их будут преследовать именно такие мысли. Главное - помнить о том, что чувство неопределенности обязательно пройдет.

Весы

Секрет успеха в этот день - тайм-менеджмент. Стоит все тщательно продумать, чтобы не упустить из виду ничего важного.

Скорпион

Звезды призывают представителей данного знака быть более терпимыми и толерантными к другим. Также нужно не нарушать баланс!

Стрелец

В этот день Стрельцам придется делать самое ненавистное - ждать. Звезды говорят, что за ожидание они будут вознаграждены в достаточном количестве.

Козерог

Козерогам следует быть смелее, если они хотят добиться каких-то успехов в своем деле. Не стоит пренебрегать советами друзей.

Водолей

Водолеям следует быть честнее со своими близкими людьми, поскольку никто не любит лжецов и людей, которым нельзя доверять.

Рыбы

Самый главный совет для Рыб на 12 февраля - не опускайте руки! Будут много поводов расстроиться и усомниться в своих решениях, но это лишь провокации судьбы.

Напомним, экстрасенсы озвучили реальный диагноз Путина.

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