Тельцам придется столкнуться с проблемами и решать их без посторонней помощи.

На 15 ноября карты Таро предсказывают многим знакам Зодиака непростой день. Рыбы могут потерять близкого друга, Овнам придется делать сложный выбор, а вот Ракам повезет, их ждут победы.

Овен

Овнов 15 ноября будет ждать сложный путь. Вам придется научиться слушать собственное сердце и решиться сделать первый шаг. Не бойтесь, после черной полосы обязательно наступит белая.

Телец

Тельцов 15 ноября ждут проблемы и никто не сможет вам помочь. Боритесь с невзгодами самостоятельно, не ждите спасителей и берите на себя ответственность за сложные решения.

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Близнецы

Близнецов ждут соблазны. 15 ноября опасайтесь легких денег и заманчивых предложений. Близнецам важно оставаться внимательными и осторожными, не рискуйте ради мнимой награды.

Рак

15 ноября карты Таро сулят Ракам день побед. Вы сможете отдохнуть, добиться успехов на работе и наконец отпустить прошлое, которое постоянно тянуло вас вниз.

Лев

Карты Таро советуют Львам контролировать свои эмоции. 15 ноября вам стоит меньше говорить, потому что враги могут использовать ваши слова против вас.

Дева

Девам пора начать бороться с грустью и темнотой в душе. Откажитесь от негативных мыслей, выделите себе время для отдыха и никому не рассказывайте о своих проблемах.

Весы

15 ноября Весам придется осознать губительную силу собственной гордыни. Поменьше хвастайтесь и не забывайте о врагах, которые с радостью используют любую вашу оплошность.

Скорпион

Судьба приготовила для Скорпионов нелегкое испытание. Вам придется провести 15 ноября в борьбе. Если вы найдете силы и одолеете врагов, то победа принесет много радости.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам сорвать с себя маску и говорить только правду. 15 ноября вас ждет непростой разговор, если все пройдет без ссор, то вас ждут кардинальные изменения в жизни.

Козерог

Козерогам карты Таро сулят день тревог и подозрений. Вы предчувствуете беду и 15 ноября сможете понять, как предотвратить катастрофу.

Водолей

15 ноября Водолеев ждет осознание того, что они приносят другим людям боль и разочарование. Внимательно отнеситесь к критике и попробуйте изменить себя, не отталкивая близких друзей.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам день потерь. 15 ноября вы можете разорвать отношения с близким другом, будьте готовы к непростому разговору.

Напомним, ранее астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака.

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