Близнецам, например, лучше всего отделить сберегательный счет от текущего.

Астрологи рассказали, как представителям каждого знака Зодиака лучше всего экономить деньги, удерживаясь от лишних трат.

Овен - правило 30 дней

Терпение, как правило, не является вашей добродетелью, Овен. Но проявление вдумчивой сдержанности может помочь вам сэкономить деньги и отличить настоящую потребность от временного желания. Если вы подумываете о дорогостоящем предмете - запишите его и положите в ящик на 30 дней. Если за это время вы о нем забудете, значит, не так сильно он вам был нужен.

Телец - ничего не тратьте один день в неделю

Будучи управителями дома богатства и достоинства, вы, Тельцы, часто успокаиваете себя шопингом. Попробуйте отказаться от каких-либо трат в определенный день недели. Это поможет сохранить сбережения.

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Близнецы - заведите сберегательный счет

Подумайте о том, чтобы ваш сберегательный счет был полностью отделен от текущего. Это дополнительное препятствие может стать тем мостиком, который проложит вам путь к финансовой свободе.

Рак - заказывайте продукты онлайн

Заказ продуктов через Интернет позволит вам удовлетворить потребности и сбалансировать свой бюджет. Помимо экономии времени и энергии, заказ онлайн избавит вас от искушения добавить в корзину больше товаров, чем вам нужно.

Лев - дайте себе ежемесячное пособие

Карманные деньги помогут вам взять под контроль, ограничить импульсивные покупки и откладывать деньги на то, что действительно принесет пользу.

Дева - сделай сам

Представители знака Девы более, чем любой другой знак Зодиака, склонны сами учиться тем или иным навыкам, а не нанимать работников. Именно эта особенность и может помочь им сэкономить.

Весы - советуйтесь

Выберете друга (или партнера) и договоритесь, что вы будете всегда советоваться с ним, прежде чем тратить сверх определенной суммы. Весы не склонны к конфликтам, поэтому одной мысли о такой проверке им может быть достаточно, чтобы удержаться от лишних трат.

Скорпион - придерживайтесь 50/15/5

"Разделяй и властвуй" - вот название игры для Скорпионов, стремящихся спастись от трат. Многие финансовые эксперты рекомендуют простую стратегию распределения доходов: 50% - на предметы первой необходимости, 15% - на сбережения, 5% - на непредвиденные расходы. Оставшиеся 30% можно потратить на что-то забавное.

Стрелец - получайте оплату, путешествуя

Стрельцы - известные путешественники Зодиака. Попробуйте, соглашаясь на новое приключение, зарабатывать, присматривая за домом, в котором будете останавливаться, или ухаживая за животными.

Козерог - покупайте элитные подержанные вещи

Козероги любят красивые вещи, веря в то, что они служат дольше. Вы могли бы удвоить ставку и сэкономить, покупая не новые, а подержанные и вещи. Будь то отремонтированная электроника или винтажный кашемир.

Водолей - установите дождевую бочку

Для Водолея, пожалуй, нет более подходящего средства экономии денег, чем дождевая бочка. Бочку для дождя, которую легко сделать своими руками, она экологична, позволяет сэкономить на счетах за воду.

Рыбы - следите за бережливыми людьми в соцсетях

Рыбы, вам легко впитывать энергию и намерения окружающих и поддаваться их влиянию. Используйте эту врожденную особенность в своих интересах, наполняя свою ленту людьми, которые подчеркивают принцип "экономь больше, трать меньше".

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