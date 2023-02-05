Что ждет Раков в феврале и как это пережить - читайте в материале УНИАН.

Февраль 2023 у Раков будет непростым. Вам то и дело придется выходить из зоны комфорта: надо будет выбраться из "раковины", проявлять инициативу, спорить, выступать на публике. Поэтому к концу месяца вы можете быть выжатыми как лимон. Но "лимонад" будет того стоить: вас ждет успех в карьере и личной жизни.

Гороскоп карьеры на февраль 2023

В феврале Раки могут зарекомендовать себя как хорошие специалисты. Для этого беритесь за крупные и сложные проекты и не бойтесь никаких испытаний. Правда, испытаниями это назвать трудно: придется посещать светские мероприятия и выступать на публике. Не совсем ваша стихия, но эти усилия оправдают себя.

С финансами в феврале будет нестабильно, поэтому тщательно записывайте все доходы и траты. Остерегайтесь обманов в финансовых вопросах. Возможны неожиданные денежные поступления, но их лучше не тратить, а оставить для "подушки безопасности".

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Гороскоп любви на февраль 2023

Семейные Раки в феврале укрепят свои любовные отношения. Возможно, вы решите пойти в загс с любимым человеком или обвенчаться. Если же вы по какой-то причине в ссоре, то звезды советуют не затягивать с примирением - постарайтесь услышать и понять друг друга.

У холостых Раков в феврале будет шанс познакомиться с интересным человеком. Возможно, это случится в поездке, а, может, и в социальной сети. Ваш сдержанный образ поможет произвести хорошее впечатление.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

В феврале 2023 вы можете уставать больше обычного. Звезды советуют не поддаваться хандре из-за большого количества работы, а просто чаще устраивайте себе перерывы. Спите на час-два дольше, хорошо завтракайте, а вечером принимайте контрастный душ - так вы почувствуете себя лучше.

В конце месяца есть вероятность травмироваться и даже "заработать" перелом, поэтому спешите медленно и уменьшите спортивные нагрузки.

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