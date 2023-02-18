Экстрасенс предупредил, что на годовщину с начала полномасштабного вторжения россияне готовят провокации и наступление, используя всю свою силу.

Уже меньше чем через неделю - год с начала полномасштабного вторжения. РФ к этой дате готовит все свои боевые ресурсы, чтобы нанести максимальный удар по Украине.

"Можно ли со всех сторон ожидать тотальное большое наступление? Враг бы этого очень хотел. И их раздражает то, что они ничего не добились этими массированными атаками. Они бы сейчас хотели напасть и привязать это к ключевой дате. Например, 23-го числа в 5 утра. В это время как раз идет активность нечисти", - уточнил маг Роман Шептицкий.

Как он добавил, больше всего россияне будут пытаться взять участки земли в Донецкой и Луганской областях, но все их попытки будут не очень успешными.

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"Я вижу фанатичную попытку захватывать территории Донбасса. Они до начала марта запланировали уже хоть что-то себе отхватить. Но, судя по моим раскладам, это не произойдет. Дальше я вижу, что будут попытки заходить со стороны Харьковской области. Но у них там недостаток ресурсов будет. То же самое касается направления Черниговской и Сумской областей. Со стороны Беларуси они заходить не будут, потому что знают: где зайдут - там лягут. А мировая реакция будет молниеносной", - резюмировал свой прогноз на 23-24 февраля Шептицкий.

Он также призвал не игнорировать сигналы воздушных тревог, поскольку российские захватчики будут пытаться бить везде, где только достают.

Напомним, на выходных три знака Зодиака будут горько плакать.

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