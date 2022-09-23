Рожденные под этими знаками девушки рискуют испортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут столкнуться с валом проблем и неприятностей на следующей неделе – в период с 26 сентября до 2 октября.

Речь идет о двух знаках. Рожденные под ними девушки рискуют испортить себе жизнь.

Девушкам этих знаков Зодиака не повезет

Львицам на следующей неделе лучше избегать общения с неприятными им людьми, даже из вежливости. Сохранить энергию в указанный период для них будет главной задачей. В противном случае глобальных последствий не избежать. Есть риск встретить на пути обманщика, который разобьет сердце и оставит после себя только пустоту. Также вероятны неприятности на работе из-за недопонимания с коллегами. Астрологи рекомендуют переждать, стараться проводить как можно больше времени с близкими людьми.

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Серьезно может не повезти на следующей неделе девушкам-Девам. Особенно тем, кто застрял в депрессивных мыслях и никак не может выбраться из этого состояния уже длительное время. Вероятно появление неприятных новостей, конфликты и ссоры. Для восстановления гармонии и подзарядки Девам следует заняться собой: заниматься спортом, побольше бывать на свежем воздухе и проводить время, общаясь с приятными людьми.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые встретят любовь до конца осени.

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