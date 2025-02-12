Мольфар дал советы на этот день.

Полнолуние - это время, когда магия работает сильнее, чем когда-либо. Энергия этого дня способна очищать, защищать, привлекать финансовый успех и исполнять желания. Но только для тех, кто знает, как правильно ее использовать.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Ночь с 12 на 13 февраля особенно мистическая - это период, когда лунный свет открывает двери в другие миры, а сила природы достигает своего пика. Именно в эту ночь можно изменить свою судьбу, если придерживаться определенных ритуалов.

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Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что нужно сделать, чтобы защитить свой дом от невзгод, укрепить свое энергетическое поле и привлечь в свою жизнь удачу и достаток.

Повесить старый нож на дверь

Один из самых мощных способов защиты дома в ночь полнолуния - это повесить старый нож на входную дверь. Почему именно нож? Это символическая граница между вашим миром и внешними энергиями, он работает как барьер, не позволяющий злу проникнуть в ваше пространство. Старый нож, который уже использовался в быту, имеет накопленную силу и способность "отрезать" негатив, который может стремиться войти в ваш дом. Этот метод использовали еще наши предки: они верили, что сталь удерживает темные сущности и защищает обитателей дома от болезней, зависти и несчастий.

Чтобы ритуал сработал, нож нужно подготовить. Сначала его следует очистить - помыть в холодной воде, затем провести над ним горящей свечой (лучше белой или восковой) и сказать: "Нож острый, нож крепкий, защити мой дом, пусть зло не пройдет, а добро останется". После этого нож следует подвесить над входной дверью, лезвием вниз. Так он не позволит никакому негативу войти в ваше жилище.

"Утром, когда луна начнет угасать, нож можно снять, поблагодарить и спрятать в недоступном месте до следующего раза. Если вы чувствуете, что в доме есть особенно тяжелая энергетика, можно оставить его там на более долгое время, но важно время от времени очищать его свечой", - говорит мольфар.

Загадывание желания на серебряную монету

Полнолуние - идеальное время для работы с желаниями, ведь его свет усиливает все энергетические потоки. Один из самых эффективных методов, чтобы осуществить мечту, - это ритуал с серебряной монетой. Серебро имеет особую силу, поскольку оно связано с Луной и отражает негативную энергию, позволяя сосредоточить внимание только на положительном. В ночь с 12 на 13 февраля можно загадать свое самое большое желание и "запрограммировать" его на осуществление.

Чтобы ритуал сработал, нужно взять серебряную монету или хотя бы монету серебряного цвета. В руках подержать ее несколько минут, представляя свое желание. Далее трижды прошептать его вслух, например: "Хочу машину, хочу машину, хочу машину, хочу машину". После этого монету нужно положить на подоконник так, чтобы она была освещена лунным светом. Она должна зарядиться энергией полной луны в течение всей ночи.

Утром, как только вы проснетесь, следует взять эту монету и закопать ее под любым деревом. Это символизирует "посадку" вашего желания в почву, откуда оно начнет прорастать в реальность. Чем сильнее вы будете верить в результат, тем быстрее увидите изменения.

Купить новый веник и провести ритуал очищения

Полнолуние - это не только время наполнения энергией, но и отличный момент для очищения. Чтобы избавиться от старой энергетики и подготовить пространство к новым свершениям, нужно провести ритуал с веником. Утром 12 февраля стоит приобрести новый веник - это символ нового цикла, чистоты и обновления.

После покупки следует тщательно подмести им весь дом, особенно уделяя внимание углам - именно там накапливается негативная энергия. Важно, чтобы во время уборки у вас были светлые мысли, ведь веник не просто сметает пыль, но и убирает лишние энергетические следы. После завершения очистки веник следует оставить у порога на ночь. Он будет действовать как энергетический фильтр, который не пропустит в дом ничего вредного. Утром, вместе с солнечным светом, его следует вынести из дома и выбросить - так вы избавитесь от всего лишнего и откроете пространство для нового.

Сжигание лаврового листа для привлечения денег

Лавровый лист - один из самых сильных природных атрибутов, который используют в денежных ритуалах. В полнолуние его действие удваивается. Если вы хотите привлечь в жизнь финансовое благополучие, нужно взять несколько сухих лавровых листьев, написать на них сумму денег, которую вы хотите получить, и сжечь их на пламени свечи. Во время горения представляйте, как ваши финансовые возможности растут. Пепел следует развеять по ветру - так энергия денег начнет двигаться в вашем направлении.

Лунная вода для заряда энергии

Лунная вода - это мощный энергетический эликсир, накапливающий силу полнолуния. Чтобы создать ее, нужно в ночь с 12 на 13 февраля поставить на подоконник стакан чистой воды или любой другой жидкости - сока, вина. Важно, чтобы он находился под прямыми лучами Луны. Утром следует поблагодарить Луну за энергию и выпить эту воду. Она поможет укрепить ваше биополе, очистить сознание и наполнить тело лунной силой.

"Эти ритуалы помогут вам войти в новый цикл с чистой энергией, привлечь удачу и финансовое благополучие. Выполняйте их с верой - и результат не заставит себя ждать", - подытожил Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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