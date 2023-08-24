Как будут меняться фазы Луны и когда лучше всего планировать важные дела - смотрите подробный лунный календарь на сентябрь 2023.

В начале сентября 2023 на нас еще будет влиять полнолуние 31 августа, но через пару дней ослабнет. Луна пойдет на убыль, в середине месяца произойдет новолуние, а полнолуние нас ждет в конце сентября. Подробнее о том, как будут меняться фазы спутника Земли и когда будут удачные и плохие дни расскажет лунный календарь на сентябрь 2023.

Фазы Луны в сентябре 2023

Фазы Луны определяют, насколько благоприятным или неблагоприятным будет день для разного рода деятельности. Обычно советуют быть максимально осторожными в дни полнолуния и новолуния - стараться не начинать ничего нового и не делать никаких резких движений. На убывающую Луну хорошо избавляться от всего, что мешает в жизни. Растущая Луна - хорошее время, чтобы начинать новые дела и проекты.

Как меняются фазы Луны в сентябре 2023:

Видео дня

Луна убывает - с 1 по 14 сентября.

- с 1 по 14 сентября. Новолуние - 15 сентября 2023 в 04:40 по киевскому времени.

- 15 сентября 2023 в 04:40 по киевскому времени. Луна растет - с 16 по 28 сентября.

- с 16 по 28 сентября. Полнолуние - 29 сентября 2023 в 12:58 по киевскому времени.

Солнечного и лунного затмений в сентябре не будет.

Лунный календарь на сентябрь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни в сентябре: 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 20 и 21 числа.

Неблагоприятные дни в сентябре: 29 число.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в сентябре 2023 - лунный календарь по сферам

Среди всех дней месяца выделяют наиболее подходящие для разных сфер жизни.

Для свадьбы и венчания в сентябре благоприятные дни: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28 число.

Отправляйтесь в поездки: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28.

Смена работы: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Для лечения зубов: 3, 4, 5, 23, 24, 25.

Для зачатия: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28.

Для новых начинаний: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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