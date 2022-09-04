Чем чревато полнолуние в сентябре и как нужно вести себя в этот период, чтобы не навлечь беду - узнайте в материале УНИАН.

Полнолуние в сентябре наступит 10 числа в 12:59 по Киеву. Астрологи назвали эту полную луну "Ореховая", но есть и другие названия: "Кровавая", "Брачная", "Осенняя" или "Кукурузная". УНИАН расскажет, что можно и что нельзя делать в полнолуние по заветам эзотериков.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на сентябрь 2022.

Что надо делать при полной луне 2022 - советы звезд

Полнолуние в сентябре 2022 не просто так называют "Брачное" - многие люди в этот период смогут заключить крепкий союз не только с другим человеком, но и с собственным "я". Для того, чтобы это произошло, постарайтесь выполнить несколько важных действий:

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выписать на бумагу все цели и задачи на грядущий месяц;

туда же выписать все проблемы, которые у вас есть сейчас;

заниматься творчеством, медитировать, делать массажи и уходовые процедуры;

общаться с близкими людьми, проводить время с друзьями;

сходить в церковь и очиститься от негатива.

Не лишним будет и создание специального алтаря - вам нужно найти священное место в квартире и установить туда свечи, аромапалочки и фотографии родных людей. Также вы можете написать записку полной луне и поблагодарить ее за энергию, которую она вам дает.

Что нельзя делать в полнолуние 2022 - строгие запреты

Из-за того, что полнолуние воздействует на людей напрямую и светлой, и темной энергетикой, очень просто разозлить Вселенную, игнорируя ее запреты. В период сентябрьского полнолуния воздержитесь от:

злости и ненависти по отношению к окружающим;

сплетен, пересудов и конфликтов;

общения с малознакомыми людьми;

крупных финансовых сделок и подписания бумаг;

смены места жительства или работы;

начинания новых проектов.

Лучше всего посвятить этот день отдыху и самопознанию, развивая свое истинное начало. Если у вас получится посредством медитаций или сна наладить контакт с Высшими силами, а также творить только благие дела, космос обязательно ответит вам взаимностью и поможет наладить личную жизнь.

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