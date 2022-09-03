Что изменит полнолуние 10 сентября / фото REUTERS

Эксперты в сфере астрологии рассказали, какое влияние романтическое полнолуние 10 сентября 2022 окажет на знаки Зодиака, и чьи судьбы изменятся круче всего. Подробности читайте в материале УНИАН. 

Овен

Эксперт утверждает, что для Овнов сентябрь будет не очень успешный в плане карьеры. Так, с 10 числа большие планы следует свернуть до октября. 

"Меркурий в ретрофазе лишь будет сбивать с толку. Женщин-Овнов могут заинтересовать омолаживающие процедуры. Управляющая планета Овнов - Марс - находится длительное время в доме информации, документов и родственников, следует набраться терпения и не торопить время", - написала Валентина Виттрок на своей странице в Facebook. 

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Близнецы

Уроженцев этого весенне-летнего знака Зодиака ждут классные творческие проекты. Как утверждает астролог, они обречены на успех. 

"Близнецы с 10 сентября вернутся к старым творческим проектам или пересмотру разорванных отношений, ведь "старая любовь не ржавеет".. Солнце с Венерой в Деве предлагают заняться собственным домом, декором, приглашением гостей", - написала Виттрок. 

Лев 

Уроженцам этого знака стоит ждать перемен, которые сулят денежное богатство. 

"Солнце и Венера в Деве заманчиво рисуют долларовые знаки, а также подарки", - комментирует астролог. 

Стрелец

Перемены в сегменте карьеры и авторитета будут также у Стрельцов. Возможно, они поменяют работу или род деятельности. 

"Солнце с Венерой в доме карьеры и авторитета, значит их заслуги признают", - прокомментировала Валентина. 

Напомним, названы два знака Зодиака, которые в сентябре встретят свою любовь.

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