Самое время зарядиться праздничным настроением.

Приближается Новый 2024 год, и для нужного настроения в сети подобрали праздничную песню, которая соответствует тому или иному знаку Зодиака, воплощая его дух.

Овен: "Father Christmas" - The Kinks

Овен - это воплощение энергии панк-рока. И эта песня как нельзя лучше им подходит. Юмор и агрессия? Кричать под звуки колокольчиков? Нераскаянная энергия Овна.

Телец: "Christmas in Hollis" - Run DMC

Телец управляет вторым домом материальных благ и земных наслаждений, и эта феерическая песня рассказывает историю о блуждании по парку, о том, как бумажник нашел доброго самаритянина. Стихотворение Тельца.

Близнецы: "The Little Drummer Boy" - Frank Sinatra

Предоставьте Близнецам возможность не принести подарок новорожденному полубогу и импровизировать с барабанным соло… Эта песня писалась точно для них, pa rum pum pum pum.

Рак: "Last Christmas" - WHAM!

Все еще оплакиваете обреченную любовь год спустя? Пассивно-агрессивно предполагая, что у вашего бывшего была ледяная душа, и он воспользовался вашим сострадательным характером? Чистый Рак.

Лев: "All I Want For Christmas Is You" - Mariah Carey

Лев - знак королевской власти, и эта классика воспевает дух львиного прайда.

Дева: "White Christmas" - Bing Crosby

Праздник без пятен и огорчений? То, к чему стремятся Девы. И ни одна другая песня или история не воплотят в себе дух этого знака так точно.

Весы: "Happy Xmas (War Is Over)" - John Lennon & Yoko Ono

Мистер Джон Леннон - самые известные Весы в истории музыки, поет искренний антивоенный дуэт/призыв к миру и инклюзивности в трудные времена вместе со своей женой. Это же Венера, повелительница Весов, в своем высшем и полном надежды проявлении.

Скорпион: "River" - Joni Mitchell

Звучит так, будто кто-то утащил "Jingle Bells" в подземный мир. Скорпион Джони Митчелл поет песню своего народа. Угрюмая, ненавидящая себя и красивая, какой могут быть только люди этого знака.

Стрелец: "Feliz Navidad" - José Feliciano

Эта песня звучит как вечеринка, и это действительно стиль каждого Стрельца, который когда-либо поднимал в небо кувшин с вином или стрелу.

Козерог: "Fairy Tale of New York" - The Pogues

Покойный Шейн Макгоуэн, солист группы The Pogues, был Козерогом. Эта праздничная классика лишена сантиментов, как это нравится Козерогам, но все же несет в себе крутую высокую ноту надежды.

Водолей: "Do They Know It’s Christmas?" - Band Aid

Водолей - знак общественной организованности и гуманитарной ответственности. По сути, эта песня была задумана как гимн осведомленности, призванный собрать деньги для тех, кто пострадал от голода в Эфиопии в середине 1980-х годов.

Рыбы: "I Wish It Could Be Christmas Everyday" - Wizzard

Эта классика, воплощенная в жизнь глэм-рок-группой, которая делает акцент на блеске и фыркающем веселье. Все это идеально соответствует темпераменту и предпочтениям представителей рода Рыб.

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