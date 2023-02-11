Тельцам лучше провести время в компании друзей.

В воскресенье, 12 февраля, Овны получат щедрую награду за свои труды. А Скорпионам судьба приготовила непростой день, они могут плакать. Что карты Таро сулят именно вашему знаку Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны будут получать комплименты и похвалу. Ваши старания заметили, теперь судьба предоставит вам щедрую награду за все труды.

Телец

Тельцам лучше провести время в компании друзей. Не оставайтесь в одиночестве, карты Таро намекают, что это опасно.

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Близнецы

12 февраля Близнецы могут избавиться от груза прошлого. Оставьте обиды и весь негатив позади себя, пора двигаться вперед и не думать о пустяках.

Рак

Ракам придется делать сложный выбор. Вам нужно понять, чего вы хотите от этой жизни. Возможно, вам стоит задуматься о чем-то глобальном.

Лев

Тарологи считают, что Львам стоит отказаться от витания в облаках. Вам нужно заняться насущными делами, отложите неважные дела на другой день.

Дева

Дев ждет трудный путь, однако вам стоит знать, что все сложности вскоре закончатся. Впереди вас ждут хорошие новости, не теряйте надежду.

Весы

Карты Таро сулят Весам волевые решения. Не бойтесь брать на себя ответственность, смелость всегда приводит к успеху.

Скорпион

Скорпионам стоит заняться добрыми делами. Помогите тем, кто в этом нуждается. Не обделяйте людей добрым словом и совершайте хорошие поступки.

Стрелец

12 февраля Стрельцам можно отдохнуть и забыть о работе. Не стоит думать о чем-то важном, просто расслабьтесь и наберитесь сил.

Козерог

Козероги готовы к взлету на Олимп. Вы уже близки к успеху, важно не отказываться от своих идей и не верить тем, кто пытается убедить вас в обратном.

Водолей

Водолеям стоит готовиться к неприятным событиям. Карты Таро пророчат вам боль утраты. Постарайтесь не впадать в отчаянье.

Рыбы

Рыб ждет день, когда окружающие убедятся в вашей честности. Вас ждет проверка, не стоит лгать.

Напомним, ранее астролог назвал точный месяц окончания войны в Украине.

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