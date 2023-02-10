Нам нужно ударить по Москве, считает Росс.

Известный астролог Влад Росс рассказал, когда мы поймем, что полномасштабная война РФ против Украины начнет заканчиваться. Путина не спасет его попытка мобилизовать как можно больше россиян, обострение в феврале ему тоже не поможет, считает эксперт.

Мир будет и дальше помогать Украине, рассказал Влад Росс. И пока РФ будет пытаться забросать фронт "пушечным мясом", наши защитники будут уничтожать оккупантов "железом".

"Нам на "Рамштайне" еще дадут самолеты. Железо бьет мясо, сколько бы Путин не отправлял мяса в Украину, наше железо будет его уничтожать", - отметил Росс.

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По словам астролога, уже в скором времени война может закончиться. Он даже назвал месяц, когда это может случиться. Однако для этого, считает Росс, Украине нужно нанести удар по РФ.

"Нам нужно разбить Москву. Тогда начнет заканчиваться война. Это может произойти уже в марте. Будет возврат в петле Марса, ранее она проходила, когда мы ударили по Крымскому мосту. Март очень хороший для переворотов в России", - отметил астролог.

Напомним, ранее Росс назвал самый опасный период в войне.

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