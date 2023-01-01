Второй день нового 2023 года станет неприятным испытанием для Тельцов.

Понедельник, 2 января, принесет Овнам отличную возможность разбогатеть. А вот Тельцам стоит ждать беды, ураганы несчастья закружат их с невероятной силой. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.

Овен

На Овнов свалится огромный куш. Вы сможете разбогатеть и получить большую прибыль. Однако карты Таро советуют Овнам не жадничать и разделить свой успех с окружающими.

Телец

2 января Тельцам стоит быть осторожнее. Неприятности будут подстерегать их на каждом шагу. Ураганы несчастья коварны, будьте на чеку.

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Близнецы

Близнецам пришло время решиться на глобальные свершения. Начните новую жизнь и оставьте все страхи в прошлом.

Рак

Ракам карты Таро сулят приятные покупки. Порадуйте себе чем-то хорошим и не жалейте денег.

Лев

Львам повезло, день не принесет им никаких бед. Возможно, он даже покажется немного скучным, но это лишь отличная возможность для отдыха и веселья.

Дева

Девам лучше забыть о работе и важных делах. Все будет валяться из рук, потому отвлекитесь на что-то интересное, не требующее особых стараний.

Весы

Весам карты Таро советуют задуматься о походе к врачу. Возможно, вам стоит позаботиться о своем организме и на время отказаться от вредных привычек.

Скорпион

2 января Скорпионы будут болтать без умолку и могут сильно кого-то разозлить. Постарайтесь обдумывать свои слова, чтобы не обидеть друзей.

Стрелец

Стрельцам карты Таро советуют посвятить время своей половинке. Откажитесь от вечеринки с друзьями и порадуйте своего партнера романтическим ужином.

Козерог

Козероги могут заняться творчеством и раскрыть в себе новые грани. Не бойтесь попробовать что-то новое, у вас все получится.

Водолей

Водолеев ждет серьезная ссора. Вас могут сильно обидеть и даже оскорбить. Дайте недоброжелателям отпор.

Рыбы

Карты Таро советуют Рыбам не засиживаться дома и не отказывать себе в прогулке. Пригласите друзей и отправьтесь с ними в парк, подышите свежим воздухом и зарядитесь энергией дружбы.

Напомним, ранее астролог назвала самую опасную дату января 2023 года.

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