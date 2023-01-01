Понедельник, 2 января, принесет Овнам отличную возможность разбогатеть. А вот Тельцам стоит ждать беды, ураганы несчастья закружат их с невероятной силой. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН.
Овен
На Овнов свалится огромный куш. Вы сможете разбогатеть и получить большую прибыль. Однако карты Таро советуют Овнам не жадничать и разделить свой успех с окружающими.
Телец
2 января Тельцам стоит быть осторожнее. Неприятности будут подстерегать их на каждом шагу. Ураганы несчастья коварны, будьте на чеку.
Близнецы
Близнецам пришло время решиться на глобальные свершения. Начните новую жизнь и оставьте все страхи в прошлом.
Рак
Ракам карты Таро сулят приятные покупки. Порадуйте себе чем-то хорошим и не жалейте денег.
Лев
Львам повезло, день не принесет им никаких бед. Возможно, он даже покажется немного скучным, но это лишь отличная возможность для отдыха и веселья.
Дева
Девам лучше забыть о работе и важных делах. Все будет валяться из рук, потому отвлекитесь на что-то интересное, не требующее особых стараний.
Весы
Весам карты Таро советуют задуматься о походе к врачу. Возможно, вам стоит позаботиться о своем организме и на время отказаться от вредных привычек.
Скорпион
2 января Скорпионы будут болтать без умолку и могут сильно кого-то разозлить. Постарайтесь обдумывать свои слова, чтобы не обидеть друзей.
Стрелец
Стрельцам карты Таро советуют посвятить время своей половинке. Откажитесь от вечеринки с друзьями и порадуйте своего партнера романтическим ужином.
Козерог
Козероги могут заняться творчеством и раскрыть в себе новые грани. Не бойтесь попробовать что-то новое, у вас все получится.
Водолей
Водолеев ждет серьезная ссора. Вас могут сильно обидеть и даже оскорбить. Дайте недоброжелателям отпор.
Рыбы
Карты Таро советуют Рыбам не засиживаться дома и не отказывать себе в прогулке. Пригласите друзей и отправьтесь с ними в парк, подышите свежим воздухом и зарядитесь энергией дружбы.
Напомним, ранее астролог назвала самую опасную дату января 2023 года.