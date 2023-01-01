Анжела Перл напомнила, что 2023 год начинается с фазы ретроградного движения планеты Меркурий.

Последний цикл ретроградного Меркурия 2022 начался 29 декабря и перенесся на январь - длиться эта фаза будет до 18 января.

Астролог Анжела Перл в своем прогнозе рассказала, что негативные события могут ходить по пятам гораздо дольше, ведь после указанной даты следует так называемый теневой период.

"Ретроградный Меркурий будет возвращаться с 24 градуса Козерога в 8 градус, и потом снова от 8 до 24. Теневой период будет до 7 февраля 2023 года. С 18 января уже дела начнут продвигаться вперед, но если вы хотите начать что-то очень важное и надолго, тогда желательно не начинать это до 7 февраля", - сказала Перл.

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Также Анжела Перл призывает уделить особое внимание дате 18 января. Если невозможно отложить важные дела на период после 7 февраля, то их можно наметить на любой день, кроме даты разворота планеты.

"Даты разворота Меркурия являются самыми неблагоприятными. Самолеты могут задерживаться, вы можете попасть в пробку и не успеть на поезд, машина может сломаться, можете забыть дома паспорт. Или будете в этот день что-то бронировать и по ошибке укажите не тот месяц или не тот год. Какие-то такие досадные ошибки могут быть", - резюмировала эксперт.

Напомним, астролог назвал два знака Зодиака, которым январь принесет деньги.

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