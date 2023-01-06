Карты Таро советуют Тельцам внимательно присмотреться к своим друзьям.

В субботу, 7 января, Овнам стоит готовиться к полному разгрому на работе. Для Дев судьба приготовила щедрое вознаграждение. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Настоящий ад будет твориться в карьере Овнов. Начальство будет игнорировать все ваши успехи, а коллеги попытаются вас подставить. Не пытайтесь доказывать свою правоту, пережидайте ураган проблем подальше от посторонних.

Телец

Карты Таро советуют Тельцам внимательно присмотреться к своим друзьям. Среди них могут быть те, кто желает вам не добра, а только лишь ждет удачного момента, чтобы добавить вам проблем.

Видео дня

Близнецы

В субботу Близнецам пора заняться личной жизнью. Пригласите кого-то на свидание или же порадуйте свою вторую половинку сюрпризом.

Рак

Ракам карты Таро сулят приятный день, вас могут похвалить на работе или же порадовать близкие. Не ищите подводных камней и попробуйте расслабиться.

Лев

Львов ждут интересные события. Спонтанная поездка, нежданные гости или же головокружительные новости, которые изменят вашу жизнь, - наслаждайтесь приключениями.

Дева

7 января Девы будут купаться в деньгах и щедрых подарках. Финансовые потоки сильно вас удивят. Карты Таро советуют Девам задуматься о своем деле и поискать варианты для вложений своих денег.

Весы

В субботу Весам лучше отстраниться от окружающих. Займитесь самоанализом, прислушайтесь к своим мыслям и попробуйте понять, чего хотите от жизни.

Скорпион

Скорпионов ждет непростой разговор. Вам нужно научиться выбирать себя, а не окружающих. Защищайте свои интересы и не идите на уступки.

Стрелец

7 января Стрельцам можно подурачиться, забыть обо всех проблемах и порадовать себя чем-то хорошим. Сходите в кино, поужинайте в дорогом ресторане или купите то, что будет радовать именно вас.

Козерог

Карты Таро сулят Козерогам мистические знаки. Судьба будет вас предупреждать, не пропустите эти важные намеки.

Водолей

В субботу Водолеям стоит навестить близких и провести время в кругу своей семьи. Общение с родственниками поможет вам набраться сил и приятных эмоций после непростой недели.

Рыбы

Рыбам стоит задуматься о переменах в своей жизни. Возможно, вы забыли о заветной мечте или же попросту двигаетесь не в том направлении.

Напомним, ранее астролог раскрыла все тайны и секреты главного разведчика Буданова.

Вас также могут заинтересовать новости: