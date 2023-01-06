По словам Ольги Медвецкой, на первом месте для главы ГУР - карьера.

Астролог Ольга Медвецкая составила натальную карту для начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины обороны Кирилла Буданова.

"Буданов - человек целеустремленный и трудолюбивый. Он – перфекционист, который пытается достичь идеала во всем. Требовательный к себе и остальным. Очень ответственный. Для него важно это качество в других", - отметила она.

По словам Медвецкой, на первом месте для Буданова - карьера.

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"Власть и статус для него тоже важны. Как руководитель он очень жесткий. Также он упрямый, настойчивый, властный, консервативный, хладнокровный, решительный. И при этом ему нравится то, каким он есть. Он очень четко разделяет, что ему нравится и подходит, а что нет. Он верен своим предпочтениям и убеждениям".

Астролог добавила, что у Буданова есть свойство достигать свои цели путем самоограничений и дисциплины: "Он терпеливый. А еще лучшего стратега можно и не искать. Прежде, чем сделать какой-либо шаг в жизни, он все очень тщательно обдумывает. Есть склонность к мстительности. Также он умеет манипулировать и добивать противника. Чтобы добиться успеха, Буданов готов рисковать. Его сложно назвать человеком компромисса. Для него справедливость очень важна".

Что касается того, каким Буданов является в личной жизни, Медвецкая отметила, что главный разведчик страны "гиперверный и надежный":

"В личных отношениях не фонтанирует ярким выражением эмоций и любит в первую очередь головой. Ведет себя рационально. Даже в личной жизни строит стратегию развития отношений, когда каждый шаг запланирован. Он склонен воспринимать отношения, как способ укрепить свой статус. В партнерке ему нужна надежность и ответственность. Несмотря на суховатость, он наделен очень мощной харизмой, энергетикой и сильным магнетизмом".

Ранее астролог Наталья Власенко составила натальную карту для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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