Посмотрите, как сошлись звезды, чтобы подобрать идеальный праздничный торт для каждого.

Хотите, чтобы звезды подсказали вам, как выбрать торт для следующего дня рождения? Просто посмотрите на черты вашего знака Зодиака и отталкивайтесь от них. Используйте свой день рождения как возможность проявить свою игривую сторону.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Издание Taste of home составило список лучших угощений на день рождения каждого знака Зодиака.

Овен – "Красный бархат"

Овны известны своим огненным характером и решительностью. Примите смелость с этим амбициозным десертом: наполовину красный бархатный торт, наполовину чизкейк. А самое главное - он подчеркивает фирменный цвет Овнов: красный!

Телец – шоколадно-мятный торт

Телец ценит все самое изысканное в жизни, а также все уютное и классическое. Шоколадно-мятный торт сочетает в себе все эти черты Тельцов и создает идеальный элегантный и в то же время привлекательный праздничный торт.

Близнецы - слоеный мраморный торт

Близнецы известны своей двойственностью. Воплотите две стороны личности Близнецов с помощью двухцветного торта с двумя вкусами. К тому же большой красивый торт отвечает фирменной щедрости Близнецов.

Рак - торт "Ананас вверх тормашками"

Раки, как правило, любят все домашнее и уютное. Приготовление таких реликвийных рецептов, как этот, очень привлекает сентиментальную сторону Рака. Поэтому, когда у них день рождения, почему бы не испечь классический десерт, например, перевернутый ананасовый торт?

Лев - торт с конфетти и кремом из коричневого сахара

Артистичные и творческие Львы обожают быть звездами шоу - особенно в свой день рождения. Этот торт с конфетти - идеальный рецепт для энергичных и веселых Львов, которым они смогут насладиться в кругу друзей.

Дева - декадентский шоколадный торт с крепом

Перфекционист? Да, мы говорим о Девах! Этот ориентированный на детали знак также ценит порядок, организованность и не любит лишней суеты. Красивый, обтекаемый торт удовлетворит их взыскательные вкусы, не перебарщивая с украшением.

Весы - лимонно-ягодный шорткейк

Как следует из созвездия этого знака, Весам важен баланс. Торт, который проходит по грани между сладким и терпким, как раз подходит для стильных и очаровательных Весов. Не помешает и то, что элегантная отделка этого торта отвечает их изысканному вкусу!

Скорпион - шоколадный торт с ганашем

Скорпионы известны как страстные и манящие натуры, но с немного темной стороной! Воспользуйтесь этими чертами с помощью насыщенного шоколадного торта с роскошным ганашем.

Стрелец - Торт Tres Leches

Стрельцы известны своей любовью к путешествиям. Воспользуйтесь этой жаждой странствий и приготовьте торт, вдохновленный чужими странами. Этот торт "Трес Лечес" вдохновлен Мексикой, но вы можете найти здесь и другие лакомства для путешественников.

Козерог - торт "Пина Колада Бундт"

Козероги - практичные и находчивые люди, и они знают, что нужно, чтобы превратить лимоны в лимонад - или, в данном случае, как превратить простую смесь для торта в потрясающий десерт. Хотя Козероги поначалу могут казаться серьезными, в них есть и игривая сторона, поэтому этот торт, вдохновленный коктейлем, отлично подойдет для их праздника.

Водолей - вафельный торт

Водолеи известны своей свободной натурой и эксцентричными вкусами. Воспользуйтесь этой энергией и выберите классический вафельный праздничный торт! Вафли с конфетти - идеальное угощение для неординарных и веселых Водолеев.

Рыбы - торт с единорогом

Рыбы известны своим ярким воображением. Воспользуйтесь этим творческим потенциалом с помощью необычного торта с единорогом.

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