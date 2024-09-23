Осень - идеальный сезон, чтобы отпраздновать щедрость урожая напитком, созданным специально для вашего знака Зодиака.

Нередко бывает, что при наступлении осени хочется какого-то особенного напитка. Астрологи верят, что звезды влияют на наш выбор в жизни.

Издание Taste of home выяснило у эксперта по астрологии, какой лучший осенний напиток для каждого знака Зодиака.

Овен – горячий пряный чай

"Овны требуют чего-то пряного и насыщенного, наполненного всевозможными ароматами", - говорит профессиональный экстрасенс и астролог Стина Гарбис.

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Она отметила, что чай, наполненный интенсивными ароматами гвоздики, имбиря, корицы, кардамона и перца - идеальный напиток для Овнов.

Телец - горячее какао с зефиром

Гарбис утверждает, что Тельцы обладают мягким и успокаивающим характером и с удовольствием выпьют чашку горячего какао с несколькими зефиринками, плавающими сверху.

Близнецы - коктейль "Азиатская груша и имбирь"

Вполне логично, что Гарбис выбрала коктейль "Азиатская груша и имбирь" для воздушного и интеллектуального знака зодиака.

"Яркие и мозговитые Близнецы любят модные напитки, которые поднимают настроение и шипят", - отмечает она.

Рак - кофе Maxwell House International

Вдумчивые, заботливые и внимательные Раки любят ностальгию. Идеальный напиток для них - кофе Maxwell House International.

"Раки обожают свернуться калачиком и вспомнить свое детство, когда они пили чашечку Café Vienna и чувствовали себя взрослыми", - отмечает она.

Лев - Мокко со взбитыми сливками

Гарбис считает, что смелость и интенсивность Львов можно прекрасно подчеркнуть с помощью кофе мокко со взбитыми сливками.

"Львам нужно подавать насыщенный кофейный напиток с большим количеством пенки и столбиком взбитых сливок, чтобы удовлетворить их звездное эго", - отметила эксперт.

Такой напиток обязательно привлечет внимание, что вполне уместно, учитывая, что самый большой страх этого знака Зодиака - недостаток внимания или одобрения.

Дева - идеальная чашка кофе

Девы немного привередливы и наиболее счастливы, когда в их жизни царит порядок и чистота.

"Я не могу придумать, что Дева любит больше, чем идеальную чашку кофе", - говорит Гарбис.

Представители этого звездного знака не варят кофе просто так. Девы точно отмеряют количество кофе и варят его в идеальном перколяторе при оптимальной температуре, а потом они свернутся калачиком в кружке и будут читать хорошую книгу.

Весы - американо

Весы любят, чтобы все было справедливо и сбалансировано, поэтому идеальным напитком для этого знака Зодиака Габрис считает классический американо. По своей сути Весы радуются, когда все ровно, поэтому если вы добавите одинаковое количество эспрессо и горячей воды, то получите чашку нирваны.

Скорпион - осенняя сангрия

Смешайте любимые осенние фрукты с бутылкой красного вина, яблочным сидром, яблочным и грушевым бренди и сиропом с корицей, чтобы приготовить освежающую сангрию. Гарбис говорит, что сложность и интенсивность Скорпиона притягивается к глубокому красному вину и сочетанию фруктов.

Стрелец - игристый сидр

По мнению Гарбис, Стрельцы такие же шипучие и искрящиеся, как пузырьки в сидре. Счастливые Стрельцы с удовольствием делятся игристым напитком как с друзьями, так и с незнакомцами, наполняя свою чашу жизни новыми идеями и приключениями.

Козерог - глинтвейн из яблочного сидра

Козероги - умные и рассудительные. Карьерная сила этого знака Зодиака - амбиции, поэтому неудивительно, что их напиток склоняется перед алтарем традиций.

"Глинтвейн из яблочного сидра - подходящий напиток для Козерогов, поскольку это квинтэссенция осени в напитке", - говорит Гарбис. "Несмотря на практичность, этот напиток нельзя назвать простым. Его нужно подогреть и наполнить фруктами и специями".

Водолей - имбирный латте с куркумой

"Люди, родившиеся под знаком Водолея, уникальны и экзотичны, и им понравится пить имбирный латте с куркумой, потому что он оригинален", - говорит Гарбис.

Рыбы - тыквенно-пряный латте

Гарбис говорит, что дружелюбные рыбы любят комфорт и сострадание, поэтому лучшим осенним напитком для них является модный латте с тыквенной приправой. Возможно, вам придется бросить Рыбам спасательный круг, так как они могут утонуть в этом море сладости.

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