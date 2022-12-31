По словам таролога, в Харькове на новогоднюю ночь возможны "прилеты", такие планы у врага есть.

Таролог Ирина Клевер рассказала, какой будет новогодняя ночь в Украине с 31 декабря на 1 января. По ее словам, ситуация будет относительно ровной. Своим прогнозом она поделилась в интервью YouTube-каналу PeopleLife:

"Почему относительно? Так, чтобы ровно совсем, нет! Потому что все-таки король перевернут (карта Таро, — УНИАН.)".

Но, продолжила Клевер, выпала прямая карта Справедливость. Это значит, что относительно ровно. А карта Смерти означает, что где-то все-таки будут боевые действия либо будет громко там, где было тихо.

"Но, учитывая, что карта Справедливости ровная, ситуация не выйдет за рамки...", — добавила астрологический эксперт.

Что касается прогноза по Киеву и области на Новый год и ночь, то возможны ракетные атаки, взрывы. Но не в центре столицы, подчеркнула таролог. Спокойной ситуации не будет, но это не будет очень громко.

Ранее сообщалось, что мир в Украине не за горами - он наступит в 2023 году. Такое предсказание по окончанию войны сделала группа шаманов и целителей в столице Перу Лиме.

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