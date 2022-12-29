Макс Гордеев сделал детальный прогноз на весь следующий год.

Экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах Таро и выяснил, что ждет украинцев уже в 2023 году. В интервью Славе Демину он назвал самые опасные месяцы и рассказал, когда Украина приблизится к победе.

Прогноз на зиму 2023

В январе будут тяжелые бои. Россия продолжит выпускать по нам ракеты. Но карты показывают, что Вооруженным силам Украины удастся освободить некоторые территории. Такая же ситуация будет в феврале.

Что нас ждет весной 2023

В марте могут быть переговоры с какой-то страной, которая нам поможет. То есть с той страной, которая ускорит нашу победу, а не просто даст денег. Однако в апреле будет тяжелая ситуация с экономикой. Экстрасенс советовал бы экономить средства. Война будет продолжаться.

Видео дня

Уже в мае, как показывают карты, у диктатора Владимира Путина возникнут проблемы со здоровьем. И тогда мы уже увидим первые звоночки нашей победы.

Лето 2023: прогноз для Украины

Июнь. В этом месяце многие военные вернутся домой. Несмотря на то, что война еще будет продолжаться, мы начнем все больше побеждать на фронте.

Июль. В июле будет важная битва. Однако в этот период большинство украинцев будут чувствовать себя спокойно.

Август. Новые стратегии. Карты опять же показывают переговоры с какой-то важной страной, которая принесет нам победу.

Прогноз на осень 2023

Сентябрь. Очень позитивные карты выпали на этот месяц. Опять же выпадает карта победы и союза. Есть вероятность, что Украина вступит в ЕС. Однако еще и есть карта "дьявола", которая говорит о том, что война еще не прекратилась.

Октябрь. Хорошее известие. Будут какие-то последние бои и много празднований.

Ноябрь. Карты показывают чью-то смерть, которая изменит ход истории. Однако экстрасенс не может сказать, кого именно ждет опасность.

Макс Гордеев добавил, что в декабре 2023 года будет процесс налаживания энергий. В большинстве аспектов ситуация будет хорошей.

Напомним, астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, чего ждать украинцам этой зимой, нанесет ли Путин удары по Украине на Новый год, готовиться ли нам к полному блэкауту, и когда станет понятно, что наша победа окончательно наступила.

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