Ирина Звягина спрогнозировала, когда ВСУ смогут переломить ситуацию в свою пользу.

Скорого окончания войны в Украине не будет. Ни весной, ни в 2023 году война не закончится, не стоит этого ожидать.

Такой прогноз сделала астролог и таролог Ирина Звягина, предупредив о опасных событиях в Украине в феврале текущего года.

"Я уже писала, что Украине предстоит тяжелый период до апреля, пока Нептун выйдет из оппозиции к Марсу, Сатурн уйдет глубже в Рыбы из оппозиции к Солнцу, Юпитер и Марс уже не будут "воодушевлять" Марс и Солнце в гороскопе России", - отметила она.

Видео дня

По ее прогнозу, тогда ВСУ с новым оружием смогут переломить ситуацию в свою пользу:

"Хотя я рассматриваю астрологический срез информации, который может отражать как вопросы войны, так и другие сферы жизни и международных отношений. И только военные владеют полнотой базовой информации, которой не хватает астрологу, чтобы наложить звездный рисунок на контекст".

Напомним, астролог Ирина Звягина предупредила об огромных жертвах в феврале 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: