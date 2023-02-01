Ирина Звягина предупредила об огромных жертвах.

Астролог и таролог Ирина Звягина сделала настораживающий прогноз событий в Украине в феврале 2023 года.

"Благодаря Урану, создается поле, богатое потенциальностями, но из-за неосторожных попыток и общей неподготовленности к переменам возможны деструктивные события и общая угроза жизни", - отметила она.

Звягина предупредила об огромных жертвах:

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"Когда мы видим, что Уран снова выходит на оппозицию Венеры и Плутона в гороскопе России, то очевидно, что с той стороны следует ждать яростных, безумных подвижек, с огромными жертвами, но и с результатами, поскольку эти жуковские традиции перемалывания миллионов жизней как раз вписываются в текущие транзиты. Несомненно, что Украина стремится противопоставить этому оружие, а не жизни, но к сожалению, так не бывает. И война снова набирает обороты".

Важными и опасными датами февраля астролог назвала 4-5 февраля и 21-22 февраля.

"В третьей декаде февраля, коллективный невроз уничтожения снова может достичь критической точки. Из-за смены фазы, начавшейся в январе, Уран проведет в 16-м градусе полтора месяца до середины марта. В ходе войны произойдут очередные перемены, которых никто пока не предполагает (так влияет Уран)", - добавила Ирина Звягина.

Ранее астролог Влад Росс назвал самые опасные даты в феврале. В эти дни может быть наступление со всех сторон и ракетные атаки.

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