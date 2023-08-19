С понедельника у них начнется период тотального везения.

Тарологи составили гороскоп на следующую неделю (с 21 по 27 августа). Оказалось, представителям только лишь двух знаков Зодиака невероятно повезет. На их голову рухнет неземное богатство. Кому стоит ждать дождя из денег - расскажет гороскоп удачи ниже.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам неожиданную прибыль. Вам предложат подработку или же внезапно выпишут премию. Шальные деньги будут сильно прожигать ваш карман.

Не сдерживайте себя. Если вы хотите купить себе что-то особенное - смело отправляйтесь в магазин и не жалейте денег. Вы заслуживаете радости, маленькой и даже очень большой. Позвольте себе насладиться результатом трудов и не считайте каждую копейку.

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Козерог

Козероги, как считают тарологи, сумеют ловко сколотить себе состояние. Новая неделя подарит вам очень много возможностей, постарайтесь поймать и реализовать каждую из них. Вам сможете взлететь очень высоко.

Не бойтесь рисковать, однако обратите внимание на людей вокруг себя. Если перед полетом к успеху вы замечаете, что кто-то пытается обрезать ваши крылья, поступите правильно. Оставьте таких завистников в прошлом, вычеркните всех лицемеров из своей жизни.

Напомним, ранее тарологи рассказали, какие знаки Зодиака - главные неудачники осени.

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