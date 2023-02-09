Рожденные под ними люди рискуют испортить отношения с близкими.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждут проблемы в личной жизни до конца текущей недели - 12 февраля включительно.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди рискуют испортить отношения с близкими.

Знаки Зодиака, которым грозят расставания - кто в списке

Напряжённость в отношениях с партнером в указанный период могут почувствовать Скорпионы. Астрологи советуют им в таком случае не впадать в крайности, чтобы не нарваться на лишние неприятности и не спровоцировать разрыв отношений. Представителям данного знака может показаться, что им уделяют мало внимания. И из-за этого они сами даже начнут подумывать о смене партнера.

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Чрезмерно вспыльчивыми по отношению к возлюбленным в эти дни могут быть Стрельцы. Чтобы не нарушить и без того шаткую гармонию в отношениях, Стрельцам рекомендуют постараться максимально сдерживаться. Кроме того, астрологи прогнозируют, что часть проблем в любви у представителей данного знака может возникнуть из-за их трудоголизма.

На неприятности в личной жизни рискуют наткнуться Рыбы. Если это произойдет, то им стоит задуматься о том, чтобы сменить свой подход, пересмотреть и переосмыслить свои действия по отношению к партнеру или тому, кто претендует на его место.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые обретут неземное счастье уже в ближайшие дни.

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