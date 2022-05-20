У них есть определенные общие черты характера, которые мешают общению.

Есть сочетания определенных знаков, чьим представителям крайне сложно, а иногда даже невозможно уживаться вместе, общаться, быть частью одного коллектива. Астрологи назвали пары Зодиаков, которым друг с другом невыносимо.

Лев и Телец

Оба знака привыкли быть в центре внимания, поэтому не могут находиться в компании того, кто точно так же перетягивает одеяло на себя. На практике между этими огненными людьми нередко возникают ссоры, конфликты и скандалы, которые мешают и им, и их совместным знакомым.

Козерог и Овен

Они могут сходиться "рогами". Если это происходит, определенно стоит ждать беды. И Козерогам, и Овнам свойственно упрямство, поэтому они никогда не будут идти на уступки, искать компромиссы и уступать. Представители этих двух знаков не могут жить вместе, у них не получится вести общее дело, а в роли родственников они часто скандалят.

Близнецы и Скорпион

Близнецы ценят свободу и спокойствие. Скорпионы - очень требовательны, импульсивны и даже иногда без причины агрессивны. Именно поэтому находясь рядом два этих знака вытягивают друг из друга всю жизненную энергию. Если им приходится уживаться на одной жилплощади как паре или друзьям, то они будут часто скандалить друг с другом. В рабочих коллективах Скорпионы способны "выживать" Близнецов.

Напомним, названы 6 знаков Зодиака, которые встретят настоящую любовь в позднем возрасте.

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