Астрологи прогнозируют, что эти люди чаще всего поздно вступают в брак.

Представители этих шести знаков могут пребывать в отношениях с раннего возраста, однако настоящие чувства к ним приходят преимущественно в зрелом возрасте. Кто они? Читайте в материале УНИАН.

Близнецы

Представители этого знака - очень умные и работящие. Поэтому неудивительно, что свой юный возраст и большую часть молодости они тратят на развитие карьеры. Чаще всего они неустойчивы в вопросе отношений, а осознание потребности в любви приходит лишь после 30-ти лет.

Рыбы

Несмотря на то, что Рыбы могут вступать в отношения еще со школьных лет, решение о том, чтобы связать себя и свою половинку узами брака приходит лишь после 26-28 лет. Это связано с тем, что Рыбы очень часто сомневаются в своем выборе, поэтому долго будут присматриваться к партнеру, чтобы окончательно понять любовь это или нет.

Стрелец

Стрельцы - очень активные, жизнерадостны, но легкомысленные.

Поэтому осознание того, что они влюблены, приходит около 27-29 лет. Как правило, около 30-ти лет они решаются на то, чтобы вступить в брак, ведь в этом возрасте приходит время мудрости и исправления собственных ошибок.

Водолей

Представители этого знака находят истинную любовь позднее других. Они могут встретить того самого человека и в 30, и в 32. Это касается не всех Водолеев, но большинства.

Овен

Овны чаще всего не спешат с замужеством, а если уже и пошли под венец, семейную жизни без любви долго терпеть не станут. Именно поэтому в возрасте до 30 лет у Овнов уже есть один (а то и больше) неудачный брак позади.

Скорпион

Еще один знак, чьи представители встречают любовь в зрелом возрасте - Скорпион. Астрологи утверждают, что первая любовь приходит к ним в возрасте 20 лет, а вот настоящие чувства они находят ближе к 28 годам. Среди Скорпионов, кстати, очень много людей, которые предпочитают жить без официального брака, считая свадьбу - не проявлением чувств, а ненужной формальностью.

Напомним, названы 6 знаков Зодиака, кому улыбнется удача летом 2022.

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