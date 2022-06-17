Для некоторых грядущее лето станет интересным.

Астрологи узнали, каким будет предстоящий летний сезон для разных знаков Зодиака. Минимум троих ждут серьезные перемены в личной жизни. Речь идет о так называемом курортном романе.

Телец

В июле этого года Тельцы отправятся в путешествие. Это может быть как плановый отпуск, так и командировка в страну, в которую те давно хотели попасть. Времяпрепровождение там не пройдет даром - они встретят там вторую половинку, правда, отношения будут кратковременными.

Весы

Одинокие Весы давно хотят посетить какой-то известный курорт. Этим летом у них наконец появится такая возможность. Отпуск закончится курортным романом.

Водолей

Лето 2022 для уроженцев данного знака Зодиака будет ярким и наполненным на события.

Некоторых Водолеев ждет расставание со вторыми половинками. Чтобы перекрыть чувство обиды и одиночества, они решат отправиться в отпуск и найти себе новое увлечение. Тех Водолеев, которые не состояли в отношениях, также ждут амурные приключения, однако уже к концу августа эта "история любви" будет окончена.

Напомним, названы 4 знака Зодиака, которых ждет беда этим летом.

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