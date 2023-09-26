Они не поверят своему счастью.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых уже сейчас начинается "белая" полоса. Звезды сулят им невероятный успех, поэтому они будут очень счастливы.

Дева

В этот период Девы могут расширить свой круг общения. Благодаря их общительности и доброжелательности люди будут к ним притягиваться. Поэтому они могут обрести не только новых друзей, партнеров и единомышленников, но и человека, с которым захотят разделить свою жизнь. Ваши отношения будут развиваться очень стремительно. Не пугайтесь, просто в этот раз пазл сойдется. Вы обретете крылья за спиной.

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Водолей

Водолеям очень повезет в рабочем плане. У вас появится возможность взять лидерство на себя и привести команду к успеху. Однако не рубите с плеча и не думайте, что только вы знаете, как будет лучше. Старайтесь прислушиваться и ко мнению коллег. Вместе - вы сила, поэтому даже не сомневайтесь, что успех не за горами. А также вы сможете улучшить свое финансовое положение.

Овен

В конце сентября Овны обретут вдохновение, которое позволит им буквально летать над облаками. Вам все будет удаваться настолько легко, что вам самим будет сложно поверить, что это возможно. Благодарите судьбу за такой шанс, потому что она не со всеми такая щедрая. Кроме того, уделите время своей семье. Вскоре вы можете узнать о пополнении.

Напомним, новая неделя обсыплет деньгами два знака Зодиака.

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