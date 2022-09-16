Таких знаков Зодиака всего трое.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые обладают невероятным умом. Они способны утереть нос любому собеседнику. Речь идет о Львах, Стрельцах и Козерогах.

Лев

С самого детства Львы растут лидерами. Они привыкли всегда и во всем побеждать, добиваться успеха. Конечно, у них много завистников, но такие люди еще больше мотивируют их добиваться поставленных целей. Представители этого зодиакального созвездия одним словом могут утереть нос любому, включая самых агрессивных недоброжелателей.

Стрелец

Стрельцы обладают невероятным умом и чувством юмора, которые помогают им выходить из любых сложных ситуаций. Они всегда найдут, что ответить даже на самые каверзные вопросы. Интересно, что Стрельцы из любых конфликтов выходят победителями, потому что окружающим очень сложно им что-то возразить.

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Козерог

Козероги по своей природе очень мудрые люди, которые умеют красиво манипулировать другими. Если задеть их чувства, то они быстренько заткнут всем рты. Люди, рожденные под этим зодиакальным созвездием, всегда отстаивают свою точку зрения и не готовы идти на компромиссы.

Напомним, трем знакам Зодиака сказочно повезет уже в октябре.

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