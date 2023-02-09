Этим людям очень сложно привыкнуть к мысли о том, что у них есть ребенок, за которого нужно нести ответственность. Порой они сами ведут себя как дети.

Астрологи составили рейтинг худших пап по знаку Зодиака и рассказали о двух, которые сложнее всего справляются с этой ролью. Речь пойдет о Водолее и Весах.

Водолей

Водолеи - крайне безответственные отцы. Они могут не интересоваться жизнью своего ребенка, воспитывать его жестко, а также не идти на компромиссы. Еще один главный минус Водолеев - они считают, что основной массив ответственности за воспитание ребенка лежит именно на женщине.

Также представители данного знака Зодиака чаще всего обращают внимание на своих детей и проводят время с ними только в том случае, если у них образовались общие интересы.

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Весы

Весы - единственный знак Зодиака, который боится детей. Они боятся ответственности, боятся сделать что-то неправильно, боятся, что появление ребенка изменит их жизнь. Часто Весы - это очень скрытные и жестокие люди. Они могут не очень корректно подшучивать над ребенком, который, в силу своего возраста, очень болезненно воспринимает данные комментарии.

Чаще всего Весы сами нуждаются в матери, поэтому своих партнерш они ищут в первую очередь для того, чтобы они взяли на себя ответственность.

Напомним, названы лучшие отцы по знаку Зодиака.

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