Астрологи рассказали о знаках, чьи представители лучше всего справляются с ролью папы.

Астрологи рассказали о двух знаках Зодиака, чьи представители лучше всего справляются с отцовскими обязанностями. Они ответственные, эмпатичные и осознают, что играть важную роль в воспитании должна не только мама.

Овен

Овны - не очень верные супруги, но в вопросе отцовства им нет равных. Если у Овна появляется ребенок, он все свое время и все свои ресурсы будет отдавать ему. При этом у них нет конкретных требований к полу ребенка - они в одинаковой степени будут любить как дочь, так и сына.

Овнов совершенно не пугают бытовые трудности: они без проблем могут искупать ребенка, приготовить ему еду, постирать его грязную одежду. Представители данного знака Зодиака с душой воспитывают своих наследников, стремясь передать им все знания и навыки.

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Рыбы

Второй самый ответственный знак Зодиака в плане отцовства - это Рыбы. Как говорят астрологи, Рыбы начинают хотеть детей в возрасте 25-27 лет. Появляется это желание довольно резко.

Когда Рыбы со своими партнерами только начинают планировать пополнение в семье, они уже стараются накопить деньги, инвестировать во что-то, позаботиться о материальном благополучии в будущем.

В вопросе воспитания Рыбы довольно просты: они учат своего сына или свою дочь всему, что сами умеют. При этом детям-подросткам они не навязывают собственное мнение, а дают достаточно свободы.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, в которых живет "демон".

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