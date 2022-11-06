По мнению астрологов, эти знаки Зодиака часто пускают деньги на ветер.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые совсем не умеют экономить. Сколько бы денег не было на их банковской карте, они все спустят за считанные часы.

Речь идет о Львах, Козерогах и Скорпионах.

Лев

Львы обожают жить в роскоши, а, как известно, это требует немало финансовых вложений. Поэтому они готовы отдать любую сумму денег ради красивых вещей, дорогих смартфонов, люксовых автомобилей и прочего. Для них очень важно, чтобы их окружало все красивое и дорогое, поэтому они готовы тратить на это сумасшедшие деньги. Кстати, у Львов вы никогда не заметите подделок.

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Козерог

В данном случае это больше касается женщин-Козерогов. Они могут потратить все деньги, которые у них есть. А самое главное, что расстаются они с кровно заработанными деньгами без капли сожаления. Они считают, что чем больше тратят - тем больше получают. Такой вот у них обмен со Вселенной. Что касается мужчин, то они живут более скромно. Однако денег на свои увлечения они не жалеют.

Скорпион

Скорпион - это еще один знак Зодиака, который хаотично тратит деньги. При этом они могут экономить, если у них есть какая-то глобальная цель. Например, покупка недвижимости или автомобиля. Интересно, что копить деньги им очень сложно, ведь они часто поддаются каким-то соблазнам, требующих финансирования. Но своих целей они таки добьются, только вот неизвестно в какие временные рамки.

Напомним, ранее астрологи назвали самые жадные знаки Зодиака.

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