Не стоит рассчитывать на подарки от них.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди мужчин, которые отличаются особой жадностью. Они не готовы тратить свои деньги на женщину. Идеальный вариант - это 50 на 50.

Весы

Мужчины, рожденные под этим зодиакальным созвездием, считают, что все деньги - общие. И то, что они зарабатывают и то, что женщина. Оптимальный вариант для них - складывать все деньги в одну коробочку. Однако не каждая женщина на это согласиться, ведь в цивилизованном обществе принято, что именно мужчина берет на себя ответственность за обеспечение своей семьи. Кроме того, эти мужчины жадные и в плане подарков. Не стоит рассчитывать на то, что они будут "осыпать" вас неожиданными и приятными сюрпризами.

Рыбы

Мужчины-Рыбы могут наобещать вам все, что вашей душе угодно - и отпуск на Мальдивах, и новый смартфон, и машину, и бриллианты. Но получите ли вы это все? Нет. Среди мужчин, рожденных под знаком Зодиака Рыбы, очень много жмотов. Все свои деньги они потратят на себя и свои развлечения, а вам не достанется ничего. Строить с ними отношения опасно, ведь они и вас могут оставить без копейки денег.

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Водолей

По мнению экспертов, Водолеи - это мужчины пополамщики. Если они приглашают вас в кафе, то это не значит, что они будут платить. Скорее всего вам придется разделить счет пополам. То же самое касается и совместной жизни. Водолеи с удовольствием разделят с вами оплату коммунальных услуг, продуктов и прочего. Будьте готовы к тому, что он не подставит вам свое сильное мужское плечо.

Напомним, у каких знаков Зодиака начинается "черная полоса".

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