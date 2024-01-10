По словам Хомутовской, оккупанты хотят поднять людей, чтобы те выехали.

В сети распространяется информация о том, что российские оккупанты планируют наступление на Харьков и Харьковскую область - территории, которые и так уже почти два года живут в жутких условиях войны.

Конечно, жители города и области верят в то, что все обойдется и Россия изменит свои планы. Но стоит ли на это надеяться, - рассказала экстрасенс Людмила Хомутовская на YouTube-канале "Прогноз".

Будет ли повторное наступление на Харьков - ответ эксперта

Говорят, что сейчас готовится наступление на Харьков. Экстрасенс Хомутовская считает, что это не слухи, а правда. Она говорит, что россияне будут штурмовать город.

"Сейчас это стоит на условной команде "Стоп", но мы видим, что ресурсы накапливаются, враг туда продвигается. Идет подготовка. К сожалению, я подтверждаю эту информацию", - сказала Хомутовская.

Отвечая на вопрос, будет ли наступление на Харьков 2024, экстрасенс говорит, что оккупанты точно захотят там что-то сделать.

"Это 100%. Я думаю, что об этом (наступление России, - УНИАН) говорят и военные. Что касается Харьковской области, то ситуация пока не изменится. Враг будет пытаться попасть и сделать максимально больно", - отметила эксперт.

Хомутовская добавила, что главная задача россиян - поднять людей, чтобы они начали выезжать.

Ранее УНИАН рассказывал, что делать, если Россия начнет наступление.

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