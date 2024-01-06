Рассказываем, что обязательно нужно положить в тревожный чемоданчик, если наступление России все-таки случится.

Издание The Telegraph сообщило, что готовится новое наступление РФ под Харьковом, поскольку усилились бомбардировки региона. Люди разделились на два лагеря - одни считают это дезинформацией, другие готовятся к тревожному будущему. УНИАН выяснил, что должно быть в вашем чемоданчике, если наступление на Харьков действительно произойдет.

Чем отличается новое наступление от старого - основные моменты

Известно, что в 2022-м году россияне уже пытались "взять" город - тогда никто не был к этому готов, поэтому харьковчане спасались как могли и умели. Сейчас, спустя два года войны, в стране остались только те, кто уехать не смог или не захотел - жизнь под регулярными обстрелами научила их приспосабливаться.

Именно поэтому тревожный чемоданчик есть у каждого, окна оклеены скотчем, а в запасе имеются несколько литров бензина. Психологически горожане настроены более спокойно, чем раньше - в экстренной ситуации они действуют выверено, рационально и методично, в большинстве своем не поддаваясь панике. Однако это не означает, что есть возможность расслабиться - в свете последних новостей стоит проверить свои запасы.

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Что брать в тревожный чемоданчик - список

Существует общий перечень того, что положить в тревожный чемоданчик просто необходимо - это вещи первой потребности, медикаменты, еда, одежда и другие важные составляющие "военного походного рюкзака", а именно:

аптечные препараты (те, которые вы принимаете регулярно, "от желудка", антибиотики, антисептики, от головной боли, противовирусные, бинты, вата, лейкопластыри, перекись, йод, хлоргексидин, активированный уголь, жаропонижающие, левомеколь, успокоительные, спирт, стерильные перчатки);

продукты длительного хранения (супы, каши, пюре в пакетах\брикетах\стаканчиках, орешки, питательные батончики, семечки, сухари, крекеры, галетное печенье, сухое молоко и сливки, кофе, чай, сахар, соль, перец);

консервы (мясо, рыба, птица, фрукты, овощи, ягоды);

питьевая вода;

кипяток в термосе;

одноразовые или многоразовые вилки, ложки, ножи;

корм для котов и собак (если они у вас есть);

детское питание (если есть ребенок);

гигиенические средства (сухие и влажные салфетки, зубные щетки, паста, тампоны, прокладки, мыло, небольшие полотенца, туалетная бумага, расчески, бритвы, пилочка, маникюрные ножницы, жирный крем);

спички, зажигалки, газ в баллончике (для заправки);

складной нож, ножницы;

сменное белье, носки, одежда;

документы и деньги;

несколько повербанков;

зарядные устройства для телефонов и повербанков;

фонарики, батарейки;

целлофановые пакеты.

Именно так должен выглядеть ваш базовый тревожный чемоданчик - список может дополняться в зависимости от вашей ситуации. К примеру, владельцам авто необходимо запастись бензином в отличие от украинцев, шагающих пешком. Молодым родителям стоит подумать о питании, гигиене и развлечениях для малыша, а тем, у кого есть животные, позаботиться об их комфорте.

Единственное, что вы должны четко осознавать - никто не может предсказать, как долго вам придется использовать содержимое тревожного чемоданчика. Особенно это касается воды, еды и предметов гигиены - собирайте сумку так, чтобы вам хватило на несколько дней.

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