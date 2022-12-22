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Астрологи назвали три знака Зодиака, которым будет нереально везти уже с сегодняшнего дня. "Магическая" дата 22.12.2022 подарит им то, чего им так не хватало для полного счастья.

Близнецы

В этот вы смело можете расписать все свои планы на ближайшее будущее и уже начинать их реализовывать. Смело двигайтесь вперед, ведь там вас ждет только лучшее. Более того, вы можете заручиться поддержкой близких людей. С ними вам удастся горы свернуть. Это тот случай, когда вам море по колено будет.

Стрелец

Счастья тихонько постучится в вашу дверь уже сегодня вечером. Вы можете узнать новость, которая кардинально изменит вашу жизнь. Эти перемены принесут вам радость и невероятное наслаждение. Также не исключено, что на днях вам могут сделать выгодное предложение, которое позволит вам подняться на уровень выше.

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Рыбы

Нежные Рыбки могут закрутить роман с человеком из своего прошлого. Иногда нужно уметь прощать и возобновлять отношения. Астрологи говорят, что ничего страшного не произойдет, а даже наоборот - вы будете очень счастливы с этим человеком. Не бойтесь вновь открыть свое сердце.

Напомним, три знака Зодиака испытают фейерверк эмоций уже в январе.

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