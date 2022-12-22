Счастье будет ходить за ними по пятам.

Астрологи назвали три знака Зодиака, на чьей улице будет праздник уже в январе 2023 года. Вселенная будет сопутствовать тому, чтобы второй месяц зимы был для них очень радостным и приятным.

Лев

Львы испытают бурю позитивных эмоций. А все потому, что уже в январе они наладят и свою личную жизнь, и сделают рывок в карьере, и даже могут рассчитывать на повышение зарплаты. Все это очень порадует тщеславных Львов и даст им возможность быть на седьмом небе от счастья.

Козерог

У Козегоров также все сложится прекрасно. Небесные светила укажут им правильное направление в любых делах. В январе вы можете возобновить занятия спортом, отправиться в путешествие, реализовать какой-то новый проект. Также вы можете получить сюрприз от своей второй половинки. Вы будете очень счастливы.

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Весы

Для Весов январь будет благоприятным в любой сфере их жизнедеятельности. Удача будет ходить за вами буквально по пятам. Но больше всего вам повезет на любовном поприще. Одинокие Весы встретят вторую половинку, а семейные могут решиться на рождение ребенка. Также вы можете получить хорошую премию на работе.

Напомним, жизнь четырех знаков Зодиака будет слаще меда на этой неделе.

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