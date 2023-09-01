Лунный календарь стрижек подскажет удачные и несчастливые дни сентября для стрижки, завивки, выпрямления и окрашивания волос.

Луна оказывает сильное влияние на наше здоровье и состояние волос. В некоторые дни лунного календаря волосы становятся кучерявыми и непослушными, в другие даты - легко выпрямляются и долго отрастают. Лунный календарь стрижек поможет выбрать удачный день для смены прически. Запомните общие правила: в убывающую луну стрижка оздоравливает волосы и надолго закрепляет их форму, а в растущую - ускоряет рост и упрощает завивку.

Мы составили лунный календарь стрижек на сентябрь 2023 на основании фаз Луны и влияния знака Зодиака. Он поможет удачно сменить прическу и запланировать визит в парикмахерскую.

Фазы луны в сентябре 2023

Новолуние: 15 сентября.

Видео дня

Полнолуние: 29 сентября.

Растущая луна: 16-28 сентября.

Убывающая луна: 1-14 сентября, 30 сентября.

Когда нельзя стричь волосы в сентябре 2023 года

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

1 сентября - неудачный день для стрижки из-за влияния знака Зодиака Рыбы. Кожа головы становится сухой и тонкой, и плохо реагирует на любые процедуры с волосами. Крайне не рекомендуется делать химическую завивку и красить волосы химической краской.

- неудачный день для стрижки из-за влияния знака Зодиака Рыбы. Кожа головы становится сухой и тонкой, и плохо реагирует на любые процедуры с волосами. Крайне не рекомендуется делать химическую завивку и красить волосы химической краской. 3 сентября - волосы лучше не укорачивать, иначе они начнут выпадать и истончаться. Стричь можно только челку.

- волосы лучше не укорачивать, иначе они начнут выпадать и истончаться. Стричь можно только челку. 8 сентября - из-за влияния знака Рака волосы станут очень непослушными и запутанными, а любая укладка сделает их ещё непослушнее. Завивка и выпрямление волос не дадут результата. Также нельзя красить волосы в ненатуральные цвета.

- из-за влияния знака Рака волосы станут очень непослушными и запутанными, а любая укладка сделает их ещё непослушнее. Завивка и выпрямление волос не дадут результата. Также нельзя красить волосы в ненатуральные цвета. 10 сентября - стрижка негативно повлияет на самочувствие и настроение, не принесет радости. Остригание прядей приведет к секущимся кончикам.

- стрижка негативно повлияет на самочувствие и настроение, не принесет радости. Остригание прядей приведет к секущимся кончикам. 22 сентября - если хотите надолго сохранить стрижку, то стричься не рекомендуется, но можно удалить кончики для быстрого роста волос. Из-за влияния знака Стрельца любые укладки и завивки продержатся недолго. Окрашивание не оправдает себя, оттенок получится неожиданным.

- если хотите надолго сохранить стрижку, то стричься не рекомендуется, но можно удалить кончики для быстрого роста волос. Из-за влияния знака Стрельца любые укладки и завивки продержатся недолго. Окрашивание не оправдает себя, оттенок получится неожиданным. 29 сентября - стрижка негативно повлияет на состояние волос и ускорит их выпадение. Можно краситься в темные цвета, но окрашивание в блонд пройдет неудачно.

Также не стоит делать сложную прическу в новолуние, поскольку результат будет непредсказуемым.

Когда стричь волосы в сентябре 2023

Чтобы стрижка точно вас порадовала, её рекомендуется планировать на такие дни:

5 сентября - очень хороший день для любых косметологических и оздоровительных процедур с волосами.

- очень хороший день для любых косметологических и оздоровительных процедур с волосами. 6 сентября - волосы в этот день будут непослушными из-за влияния знака Скорпиона, поэтому укладки и завивки лучше не делать. Однако день очень хорош для стрижки - после этого волосы станут здоровее. А окрашивание нанесет минимум вреда.

- волосы в этот день будут непослушными из-за влияния знака Скорпиона, поэтому укладки и завивки лучше не делать. Однако день очень хорош для стрижки - после этого волосы станут здоровее. А окрашивание нанесет минимум вреда. 12 сентября - из-за влияния знака Льва волосы станут густыми и блестящими, и будут хорошо смотреться в любой укладке. Все процедуры с волосами пройдут удачно, можно смело экспериментировать.

- из-за влияния знака Льва волосы станут густыми и блестящими, и будут хорошо смотреться в любой укладке. Все процедуры с волосами пройдут удачно, можно смело экспериментировать. 14 сентября - хороший день для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Укладки и завивки продержатся долго и будут симпатично выглядеть. Очень удачно пройдет любое окрашивание и тонирование, в том числе и на седых волосах.

- хороший день для стрижки, если хотите ускорить рост волос. Укладки и завивки продержатся долго и будут симпатично выглядеть. Очень удачно пройдет любое окрашивание и тонирование, в том числе и на седых волосах. 16 сентября - стрижка ускорит рост волос, но сделает их пушистыми и непослушными. Очень много пользы принесут любые оздоровительные процедуры, маски и масла. Стрижка улучшит материальное положение и поднимет настроение. Красить волосы можно, но лучше натуральными красителями (хна, басма).

- стрижка ускорит рост волос, но сделает их пушистыми и непослушными. Очень много пользы принесут любые оздоровительные процедуры, маски и масла. Стрижка улучшит материальное положение и поднимет настроение. Красить волосы можно, но лучше натуральными красителями (хна, басма). 18 сентября - хороший день для стрижки для обладателей тонких волос - после укорачивания они станут гуще, а корни укрепятся. Удачно пройдет любое окрашивание, особенно в светлые и рыжие оттенки, а также в яркие цвета.

- хороший день для стрижки для обладателей тонких волос - после укорачивания они станут гуще, а корни укрепятся. Удачно пройдет любое окрашивание, особенно в светлые и рыжие оттенки, а также в яркие цвета. 21 сентября - можно укоротить волосы, если хотите быстро отрастить волосы и укрепить кончики. Стрижка и окрашивание в этот день обязательно порадуют и придадут уверенности в себе. Хорошая дата для завивки - локоны надолго сохранят форму.

- можно укоротить волосы, если хотите быстро отрастить волосы и укрепить кончики. Стрижка и окрашивание в этот день обязательно порадуют и придадут уверенности в себе. Хорошая дата для завивки - локоны надолго сохранят форму. 23 сентября - под влиянием знака Козерога волосы станут здоровее и гуще, а любые оздоровительные процедуры будут вдвое полезнее. Стрижка оздоровит волосы и улучшит настроение. Хороший день для химической завивки и выпрямления - эти процедуры почти не нанесут вреда волосам. Удачно пройдет закрашивание седины.

- под влиянием знака Козерога волосы станут здоровее и гуще, а любые оздоровительные процедуры будут вдвое полезнее. Стрижка оздоровит волосы и улучшит настроение. Хороший день для химической завивки и выпрямления - эти процедуры почти не нанесут вреда волосам. Удачно пройдет закрашивание седины. 25 сентября - очень удачная дата для экспериментов с прической, необычной стрижки и окрашивания в экстравагантный цвет. Стрижка положительно повлияет на здоровье и прибавит харизмы. После укорачивания волосы будут быстрее расти.

- очень удачная дата для экспериментов с прической, необычной стрижки и окрашивания в экстравагантный цвет. Стрижка положительно повлияет на здоровье и прибавит харизмы. После укорачивания волосы будут быстрее расти. 26 сентября - стрижка привлечет денежную энергию и внимание противоположного пола. Хороший день для окрашивания хной и басмой, а также мелирования волос.

Также хорошие дни, когда стричься в сентябре 2023 - это все субботы. Это лучшие дни недели для кардинального изменения образа.

Вас также могут заинтересовать новости: