Овны обязательно достигнут своего, если будут настойчивыми.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 7 октября 2023 года для каждого знака Зодиака. Козероги рискуют ссориться с людьми, а Скорпионы добьются успеха. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Вы обязательно добьетесь своего, если будете настойчивы. Будьте готовы к оригинальным решениям. Окружающие могут не понимать, осуждать некоторые действия. Не обращайте внимания, скоро они сами поймут, что ошибались.

Телец

Начало дня неплохое - быстро решаются текущие задачи, удается достичь договоренностей с партнерами и просто близкими людьми. После обеда возможны конфликты и споры. Будет сложно сосредоточиться на важном. Лучше в это время отдыхать.

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Близнецы

Трудностей и препятствий может быть больше, чем обычно. Но и решаются они быстро и легко. Суббота пройдет насыщенно. Вероятны встречи с людьми из прошлого, прояснение некоторых вопросов. Если вам потребуется поддержка, обратитесь к родным - они понимают вас, как никто другой.

Рак

Если получится справиться с плохим настроением, успеете сделать многое. Вы нервничаете и беспокоитесь напрасно. Мыслите в позитивном ключе, тем более что сегодня многие Ваши слова и пожелания будут сбываться.

Лев

Вы способны найти подход к самым неприступным людям. Удачное время для делового общения, контактов с начальством. Но будьте готовы к тому, что разговоры отнимут много времени. Другие дела стоит перенести на другой день.

Дева

Утро достаточно проблемное, но не настолько, чтобы жаловаться на судьбу. Начните решать задачи одно за другим, и настроение улучшится. Близкий человек может сделать сюрприз, возможно приятное свидание.

Весы

Действуйте решительно и сможете стать на шаг ближе к мечте. Появится возможность увеличить доход. Успешными оказываются начинания. К вечеру положительные тенденции рассеиваются. Возможны недоразумения с окружением, разочарования.

Скорпион

Благодаря серьезному отношению к делам вы многое успеете сегодня. Есть все шансы обойти соперников, показать себя с наилучшей стороны. Но в то же время нужно прислушиваться к самочувствию и избегать переутомления. Возможно обострение болезней.

Стрелец

Несмотря на все старания, суббота пройдет не без потерь. Вероятны трудности, мелкие конфликты и разногласия. Старайтесь жить моментом.

Козерог

Эмоциональный фон нестабилен - можете раздражаться и сердиться по пустякам. Все же постарайтесь не поссориться с близкими. Возможно, настроение поднимут денежные поступления, подарок.

Водолей

У вас проснется любовь к порядку. Направьте энергию в нужную волну - в домашние дела. Вы можете быть чрезмерно придирчивыми к людям, цепляться за слова.

Рыбы

Может появиться желание рискнуть всем. Время не слишком удачное. Необходимо накапливать средства и силы. Используйте свободное время, чтобы расслабиться и расслабиться.

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