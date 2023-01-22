Как сложится гороскоп для Козерога в январе 2023 и к чему следует быть готовыми - читайте в материале УНИАН.

В январе 2023 года, Козерогам необходимо будет хорошенько поработать. Возможно, именно работа поможет вам в этом месяце пережить разлад в личной жизни. Вдохните жизнь в старые проекты - они принесут вам удачу.

Гороскоп карьеры на январь 2023

В январе 2023 Козерогов оценит руководство за предложения и идеи. Это укрепит ваш авторитет. Козероги-руководители смогут усилить свою команду, если пересмотрят организацию труда и привлекут новые кадры. Во второй половине января у вас будет высокая работоспособность. Возможно, вы познакомитесь с авторитетными людьми, которые смогут помочь в случае необходимости.

Что касается финансов, то звезды предупреждают Козерогов в январе о крупных расходах. Но вы довольно быстро восстановите потраченное - благодаря своему умению сводить баланс затрат и прибыли.

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Гороскоп любви на январь 2023

В январе 2023 года вы можете быть вспыльчивы и это отразится на отношениях с партнером. Не поддавайтесь эмоциям, советуют звёзды, чтобы не обидеть любимого человека. Помните, что плохое настроение проходит, а слова, сказанные сгоряча, запоминаются. Также семейным Козерогам в январе не стоит ввязываться в любовные авантюры - хлопот не оберетесь.

Холостым Козерогам в конце января звёзды обещают новый роман. Возможно, даже с коллегой или давним другом. Торопиться не стоит: убедитесь в серьезности намерений.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе 2023 у Козерогов может быть нестабильное душевное состояние. Не поддавайтесь эмоциям - как уже говорили раньше, ни к чему хорошему это не приведёт. Лучше идите в баню - в прямом смысле этого слова, любые водные процедуры пойдут на пользу.

Звёзды советуют обратить внимание на здоровье почек и следить за своим питанием - ограничьте жирное, соленое и острое.

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