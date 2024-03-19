Во время мартовского полнолуния можно будет наблюдать сразу несколько невероятных явлений.

Первое весеннее полнолуние 2024 будет весьма необычным. Во время него можно будет наблюдать микролуние - спутник Земли во второй и последний раз в этом году отдалится на максимальное расстояние от планеты. Примечательно, что в момент полнолуния произойдет также и первое в этом году лунное затмение. Как эти космические события повлияют на нас - читайте ниже.

Червивая Луна и Пасхальная Луна - почему так называется

Традиционно каждое название полнолуния отражает особенность лунного месяца. Индейцы Северной Америки нарекли мартовское Луна Червя, или Червивая Луна. Многие годы думали, что так ее называют из-за дождевых червей, которые появляются весной. Но потом исследования обнаружили иное объяснение: это название происходит от личинок жуков, которые в это время начинают выходить из оттаявшей коры деревьев и других зимних укрытий.

В других культурах мартовская Луна называется по-другому:

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у китайцев - Сонная Луна;

у кельтов - Луна Ветров;

у викканов - Целомудренная Луна;

у чероки - Ветреная Луна;

в Южном полушарии - Урожайная Луна, Кукурузная Луна.

Также ее называют Орлиная Луна, Сахарная Луна, Луна Сильного Ветра. В западном христианстве мартовское полнолуние называется Постная Луна, если это последнее полнолуние происходит до весеннего равноденствия, или Пасхальная Луна - если это первое полнолуние весны после весеннего равноденствия. В этом году полнолуние наступит после дня весеннего равноденствия, что делает его Пасхальным (у католиков Пасха 2024 наступит 31 марта).

Когда наблюдать полнолуние в марте 2024 года - точное время

Первое полнолуние весны произойдет 25 марта в 9:00 по Киеву. В это время, как и в феврале, Луна будет находиться в апогее (самой отдаленной точке от Земли), расстояние между спутником Земли и планетой составит 405 070 км (для сравнения - среднее расстояние между Землей и Луной - 384 472 км). Это будет второе и последнее микролуние этого года.

Также в момент полнолуния в марте произойдет полутеневое лунное затмение. Во время него 95,6% поверхности Луны будет покрыто полутенью Земли.

Наблюдать полный лунный диск можно будет с 24 по 26 марта.

Что нельзя делать в полнолуние в марте 2024

Несмотря на то, что Луна будет находиться в самой дальней точке относительно Земли, влияние ее энергии все равно будет ощутимо. Более того, оно будет усугубляться затмением, которое само по себе продлится недолго, но откроет коридор затмений до 8 апреля 2024 года (солнечного затмения). Это значит, что обычных рекомендаций, которые астрологи дают на время полнолуния, следует придерживаться и в дальнейшем.

Что не надо делать в полнолуние:

принимать судьбоносные решения - жениться, расставаться, переезжать, усыновлять детей и т.п.;

подписывать важные договора, заключать сделки;

отправляться в дальние поездки;

делать плановые хирургические операции и косметологические процедуры - их лучше перенести на другое время;

взваливать на себя дополнительные обязательства и работу - есть риск, что вы с ней не справитесь.

Следует помнить, что в момент полнолуния идет мощный поток энергии, которым не всем под силу одолеть. Поэтому в это время возможны частые провокации, могут возникать конфликты на ровном месте, необъяснимые эмоциональные всплески. Важно вовремя вспомнить об этом и остановиться, а еще лучше избыток энергии направить в конструктивное русло.

Что можно делать в полнолуние в марте 2024

Время полнолуния подходит для того, чтобы:

составлять планы, продумывать стратегию, анализировать сложившиеся ситуации и искать выход;

мириться с теми, с кем в ссоре;

заканчивать начатые дела, отдавать долги, выполнять данные обещания;

заниматься творчеством.

Словом, вести себя тише виды и ниже травы - будет правильным решением, по крайней мере хотя бы с 24 по 26 число.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2024 с благоприятными днями для поездок, визита к врачу и новых начинаний.

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