Уже в среду заканчивается ретродвижение одной из самых влияющих на судьбу человека планет.

Астрологи рассказали о том, какие последствия ретроградного Меркурия будут ощущать разные знаки Зодиака в ближайшее время. Оказалось, не на всех он влияет негативно - два знака Зодиака будут купаться в любви после 18 числа.

Телец

Тельцам звезды пророчат случайные встречи с людьми из прошлого и приятные знакомства. Например, они могут пойти на какое-то мероприятие и встретить там бывшего. На удивление, встреча будет приятной. Могут даже вспыхнуть былые чувства.

Но вот с новыми знакомыми следует быть максимально аккуратными - они точно не станут любовью всей жизни. Скорее всего, это будет мимолетное увлечение или "курортный роман".

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Стрелец

Стрельцам вторая половина января принесет приятные знакомства в бытовой обстановке. Например, они пойдут в гости к своим близким людям, а те близкие люди пригласят еще кого-то в гости, и таким образом Стрельцы могут познакомиться с человеком противоположного пола, который вызовет необыкновенный интерес.

Астрологи советуют не форсировать отношения в период с 18 января по 7 февраля, так как это может иметь негативные последствия из-за действия ретроградного Меркурия. Но влюбленность в это время Стрельцам обеспечена!

Напомним, конец ретроградного Меркурия 18 января наладит жизнь этих знаков Зодиака.

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